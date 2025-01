Barcelona geeft Real Madrid voetballes en wint Supercopa de España

In een uiterst vermakelijke finale van de Supercopa de España heeft Barcelona gehakt gemaakt van Real Madrid. De Catalanen wonnen met maar liefst 2-5 van de Madrilenen en leggen zo voor de vijftiende keer beslag op de Supercup van Spanje. Frenkie de Jong bleef negentig minuten op de bank voor Barcelona.

Voor de wedstrijd gingen de voorspellingen alle kanten op. Mensen dachten aan de individuele kwaliteiten van Real Madrid, maar de Clásico eerder dit seizoen (0-4 zege voor Barcelona) is nog niet vergeten.

Het King Abdollah Sports City in Jeddah, Saudi-Arabië, had zin in een heerlijke pot voetbal en kreeg dat ook. Met misschien wel miljarden aan transferwaarde op het veld kon dat ook niet uitblijven. Het was uiteindelijk Kylian Mbappé die na vijf minuten met een bekeken schuiver na een counter te tekenen voor de openingstreffer.

Razendsnelle 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝗽𝗿𝗼𝗻𝗴 ⚡👀

Real Madrid kent een droomstart in de Supercopa-finale dankzij Kylian Mbappé 🫡#ZiggoSport #Supercopa #ElClásico — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2025

Daarna was het de beurt aan Lamine Yamal om zijn klasse te laten zien. Hij was verantwoordelijk voor de 1-1. Met een heerlijke rush liet hij iedereen van Real Madrid achter zich en schoof hij bekeken de gelijkmaker achter Thibaut Courtois. Niet veel later was het Robert Lewandowski die met een strafschop de Catalanen de voorsprong gaf.

Niet veel later was het Raphina die met een schitterende kopbal de 1-3 maakte.

BARÇA, BARÇA, BARÇA 👏

Een geweldige pass van Jules Koundé en Raphinha knikt héérlijk binnen 🤯#ZiggoSport #Supercopa #ElClásico — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2025

Mede door een aantal blessurebehandelingen en VAR-momenten werden er tien minuten blessuretijd gegeven in de eerste helft. Alejandro Baldé was in minuut 55, maar nog wel de eerste helft, de maker van de 1-4. Barcelona begon dus teleurstellend aan het duel maar na de openingstreffer wisten Frenkie de Jong zijn ploeggenoten zich te herpakken en een heuse voetballes te geven aan de eeuwige aartsrivalen uit Madrid.

Wat Carlo Ancelotti tegen zijn mannen heeft gezegd in de rust zullen we misschien nooit weten, maar wat het was maakt eigenlijk ook niet uit. Binnen drie minuten stonden zijn mantroepen namelijk alweer op de middenstip om af te trappen, Raphina wist opnieuw het net te vinden. De wedstrijd was dus lang en breed gespeeld, Barcelona was met afstand de betere ploeg.

Maar na een uurtje gebeurde er iets opvallends. Kylian Mbappé werd gelanceerd en ging alleen op Wojciech Szczęsny af, die de Fransman naar de grond leek te halen. Alleen scheidsrechter Gil Manzano zag er niks in en liet het gaan. Vinicius Junior ging fel in gesprek met de arbiter en kreeg een gele kaart, maar hij bleek wel gelijk te hebben. De VAR van dienst stuurde Manzano naar de kant en na het bekijken van de beelden kwam hij terug op zijn eigen beslissing. Szczęsny kreeg rood en Real Madrid mocht aanleggen voor een vrije trap. Die vloog er schitterend in, Rodrigo was de doelpuntenmaker.

Szczęsny mag gaan douchen 🟥🚿

Rodrygo jaagt de vrije trap vervolgens tegen de touwen: 2-5! 🤯#ZiggoSport #Supercopa #ElClásico — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2025

In de slotfase van het duel hield Barcelona vooral stand en zocht het niet een zesde treffer, Real Madrid probeerde door de verdediging heen te snijden maar het lukte allemaal niet. Barcelona was een dichtgemetseld kasteel terwijl Barcelona er met een botte vork doorheen wilde komen.

De club van Frenkie de Jong was al recordkampioen in de competitie maar neemt nu afstand van Real Madrid: 15 eindzeges om 13.