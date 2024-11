Farioli noemt 'de meester van het moderne voetbal’, maar ook iemand die wordt ‘onderschat’

Francesco Farioli heeft een hoge pet op van Pep Guardiola. De Ajax-trainer noemt zijn collega van Manchester City de ‘meester van het moderne voetbal’. Farioli is eveneens lovend over Carlo Ancelotti. Laatstgenoemde loodste Real Madrid de afgelopen jaren naar grote successen, maar volgens Farioli wordt zijn landgenoot desondanks ‘een beetje onderschat’.

Farioli gaat in een interview met het Spaanse AS uitgebreid in op zijn filosofie en dan komt vanzelfsprekend al snel Guardiola ter sprake. Farioli is een groot fan van het DNA van FC Barcelona en Johan Cruijff, evenals Guardiola. Laatstgenoemde was als hoofdtrainer van FC Barcelona al erg succesvol en doet er bij Manchester City nog een schepje bovenop. Guardiola staat al sinds 2016 onder contract bij de Engelse topclub, die donderdagavond officieel aankondigde dat de Spanjaard zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd en daardoor naar alle waarschijnlijkheid een decennium gaat volmaken in het Etihad Stadium.

Farioli heeft niets anders dan lovende woorden over voor Guardiola. “Guardiola is de meester van het moderne voetbal. En als we het over een referentie hebben, dan is dat natuurlijk zo. Hij heeft een grote rol, een grote impact op mij en op alle coaches in de wereld. Hij is de belangrijkste referentie”, aldus Farioli over zijn collega van Manchester City. De interviewer brengt ook de namen van andere leermeesters op, zoals Gian Piero Gasperini en José Luis Mendilibar, maar ook Ancelotti. Laatstgenoemde loodste Real Madrid in 2014 naar de tiende eindzege van de Champions League en kroonde zich tijdens zijn tweede periode als hoofdtrainer van de Koninklijke zelfs tweemaal tot de beste van Europa (in 2022 en 2024).

Ancelotti wordt desondanks een ‘beetje onderschat’, zo zegt Farioli althans. “Meestal geloven en voelen we dat zijn voornaamste taak het managen van de spelers is. Maar laat me je vertellen dat het voetbal dat hij aan het begin van zijn ervaring bij AC Milan en Real Madrid speelde en wat hij vandaag probeert toe te passen niet hetzelfde is, omdat ik denk dat hij mee evolueert met het voetbal. Hij evolueert volgens de spelers die hij introduceert. En ik denk dat hij soms heel bescheiden is en altijd alle eer aan de spelers geeft voor wat hij heeft bereikt, maar uiteindelijk kun je niet zo succesvol zijn zonder persoonlijke waarde”, aldus Farioli, die van mening is dat Ancelotti ‘grote erkenning’ verdient voor wat hij heeft bereikt. “En wat hij in de toekomst zal doen, want hij heeft nog steeds veel te geven aan de voetbalwereld.”

Toekomst Ancelotti

De grote vraag is of dat nog als trainer van Real Madrid zal zijn. Ancelotti is momenteel bezig aan het vierde seizoen van zijn tweede termijn in de Spaanse hoofdstad. Real Madrid kroonde zich vorig seizoen nog tot landskampioen én winnaar van de Champions League, maar in de huidige jaargang vallen de resultaten wat tegen. De Spaanse recordkampioen heeft in eigen land zes punten minder dan FC Barcelona, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld, en in de Champions League werd er zelfs al twee keer verloren (van LOSC Lille en AC Milan). Werk aan de winkel dus voor Ancelotti, die volgens de Spaanse tak van Eurosport na dit seizoen vertrekt uit het Bernabéu en mogelijk wordt vervangen door Xabi Alonso.

