Tegenslag voor Ajax en Francesco Farioli voorspeld: 'Ze hebben echt veel moeite'

Anco Jansen denkt dat PEC Zwolle niet kansloos is in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. De analist van ESPN merkt op dat de tegenstander uit Amsterdam niet altijd heeft overtuigd tegen kleinere ploegen en denkt dat dit in het voordeel van de Zwolse formatie kan uitpakken.

In het programma De Oosttribune van RTV Oost wordt vooruitgeblikt op de lastige uitwedstrijd van PEC Zwolle tegen Ajax. Analist Jan van Staa verwacht een overwinning voor de Amsterdammers, maar daar is Jansen niet direct van overtuigd. De analist, die als supporter van PEC goed ingelicht is over het wel en wee rondom de Zwolse club, geeft in de talkshow van RTV Oost gedurfd aan dat hij een gelijkspel verwacht.

"Ik ga voor een 3 (gelijkspel), ja. Ajax gaat weer veel wisselen en heeft tegen kleinere ploegen echt veel moeite gehad in de Johan Cruijff ArenA", doelt Jansen op wedstrijden van de Amsterdammers tegen clubs als FC Groningen en Willem II. "Dit ligt PEC Zwolle wel, dus dit is nog niet zo gek" denkt Jansen.

De wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle is voor Ajax het begin van een nieuw blok, waarin veel wedstrijden in een kort tijdsbestek op het programma staan. Na de wedstrijd tegen de Blauwvingers treft de Amsterdamse club het Spaanse Real Sociedad, NEC, FC Utrecht en AZ kort achter elkaar.

