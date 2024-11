Van Gaal enorm onder de indruk en laat dat duidelijk merken: 'Wat is hij nog goed hè'

Louis van Gaal genoot tijdens de galawedstrijd tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends volop van Jari Litmanen. De voormalig hoofdtrainer van naast Ajax onder meer ook FC Barcelona en Bayern München sprak op de bank zijn bewondering uit voor de Fin.

Litmanen maakte in de zomer van 1992 de overstap vanuit zijn thuisland Finland naar Ajax. Van Gaal was op dat moment al bijna een jaar in dienst als hoofdtrainer van de Amsterdammers. Litmanen zou onder Van Gaal uitgroeien tot een van de beste spelers in de clubhistorie. In het seizoen 1994/95, waarin Ajax niet alleen landskampioen werd maar ook de Champions League won, was er een zeer belangrijke rol weggelegd voor Litmanen. In 43 wedstrijden in alle competities was hij goed voor 25 doelpunten en zes assists. In de Champions League scoorde hij zesmaal, waarmee hij een groot aandeel had in de vierde eindzege van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Bijna dertig jaar later stond Litmanen opnieuw in de schijnwerpers. Ajax had voor de galawedstrijd ter ere van het 125-jarig bestaan een groot aantal clubiconen uitgenodigd, waaronder Litmanen. De technische staf, bestaande uit Sjaak Swart, Danny Blind en Van Gaal, had met onder meer Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar en Wesley Sneijder een selectie vol grote namen tot de beschikking, maar het was Litmanen die ‘de Amsterdamse harten sneller liet kloppen’. Dat schrijft Steven Kooijman van De Telegraaf althans. “De speelstijl van Litmanen heeft nog altijd iets magisch. Zodra hij aan de bal is, gaat het publiek er voor zitten. De 53-jarige schaduwspits uit Lahti is altijd in beweging, beschikt ondanks zijn hoekige stijl over een fluwelen techniek terwijl je voelt dat hij elk moment kan scoren”, zo leest het.

De verslaggever was zeker niet de enige die onder de indruk was van Litmanen. Dat geldt ook voor Van Gaal. De voormalig bondscoach van Nederland heeft de Fin tijdens hun gezamenlijke periode in Amsterdam vaak genoeg van dichtbij zien voetballen, maar hij is nog altijd vol bewondering over diens kwaliteiten. “Die Litmanen is nog goed hè, die speelt geen bal fout”, zo zei Van Gaal in de eerste helft tegen zijn assistent Blind, te horen op de beelden van de wedstrijd die Ajax donderdagavond deelt op de officiële kanalen. Toeval of niet: juist op dat moment verspeelde Litmanen de bal aan een tegenstander. Van Gaal kon er wel om lachen.

Van Gaal haalde Litmanen naar Barcelona

Litmanen verruilde Ajax in de zomer van 1999 voor FC Barcelona, waar hij werd hereniging met vier oud-ploeggenoten (Michael Reiziger, Frank en Ronald de Boer én Kluivert) en ook nog eens zijn voormalige trainer Van Gaal. Het huwelijk tussen FC Barcelona en Litmanen werd overigens geen succes. Hij speelde slechts 32 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, waarin hij vier keer scoorde en evenveel assists verzorgde. Litmanen vertrok in januari 2001 naar Liverpool, alvorens anderhalf jaar later terug te keren in Amsterdam.

