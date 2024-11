Louis van Gaal geeft duidelijke opdracht mee, maar Wesley Sneijder weigert

Wesley Sneijder was afgelopen zondag voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends niet van plan om veel vuile meters te gaan maken. De voormalig middenvelder van niet alleen Ajax en Real Madrid maar ook Internazionale en Galatasaray kreeg in de aanloop naar de galawedstrijd in de Johan Cruijff ArenA van Louis van Gaal de opdracht mee om ook in verdedigend opzicht zijn steentje bij te dragen, maar daar zat hij niet op te wachten.

Ajax organiseerde ter ere van het 125-jarig bestaan volgend jaar afgelopen zondag al een galawedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. De selectie oud-spelers van Ajax stond onder leiding van Sjaak Swart, Danny Blind en Van Gaal. Laatstgenoemde nam zijn werk bloedserieus, al kon er gelukkig ook wel een glimlach vanaf. Nog voor de aftrap bijvoorbeeld, toen Sneijder op de massagebank lag en zich uitgebreid liet masseren. Van Gaal nam een kijkje bij de recordinternational van het Nederlands elftal en gaf hem een duidelijke opdracht mee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax Legend zorgt voor opwinding bij Oranje-hockeysters: 'Veel vrouwen spraken hem aan'

“Je weet wel dat je gewoon moet knijpen”, zo zei Van Gaal tegen Sneijder, te zien op de beelden die Ajax donderdagavond deelt op de officiële kanalen. Wat de voormalig hoofdtrainer van onder meer Ajax, Bayern München en FC Barcelona daarmee wilde zeggen: Sneijder moest bij balverlies het veld zo klein mogelijk proberen te maken. “Daar hebben we denk ik andere spelers voor. Ik ga helemaal niks knijpen. Ze moeten gewoon die ballen inspelen en dan gaat het vanzelf. Zo was het altijd!”, zo liet Sneijder er geen misverstand over bestaan.

Van Gaal probeerde het nóg een keer. “Als je de bal niet hebt, dan moet je wat doen.” Maar Sneijder hield zijn poot stijf. “Nee, ik ga niet omschakelen”, aldus de huidige analist van Ziggo Sport. Van Gaal gaf het vervolgens op. “Nou, dan ben je er snel uit. Het spijt me. Naja, leuk om je weer even gesproken te hebben”, zo richtte de voormalig bondscoach van Nederland zich toch nog even met een glimlach tot Sneijder, die overigens wel ‘gewoon’ een basisplaats had, maar al vroegtijdig naar de kant werd gehaald.

Geen wedstrijdspanning bij Sneijder

Sneijder ging vervolgens ook nog even in gesprek met de presentator van Ajax TV. De spelmaker van weleer had geen last van ‘wedstrijdspanning’. “Ik vind het juist leuk. Ik heb die jongens een lange tijd niet gezien. Het zijn altijd leuke dingen, dit soort wedstrijden. Dat kleedkamergevoel komt gelijk weer terug. Heerlijk.” De Ajax Legends wonnen de wedstrijd overigens met 2-1.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajacied laat eigen fans versteld staan tijdens duel van Ajax Legends

Een 68-jarige speler van Ajax doet de supporters versteld staan.