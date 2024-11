Jari Litmanen stelt zich uiterst kwetsbaar op: 'Ik heb hele zware jaren achter de rug'

Jari Litmanen (53) heeft een paar zware jaren achter de rug, zo heeft de voormalig voetballer van Ajax zondag aangegeven in gesprek met Ziggo Sport. De Finse Ajax-legende nam deel aan het jubileum duel van de Ajax Legends tegen Real Madrid, maar een paar jaar geleden zag het er niet naar uit dat Litmanen dit nog kon doen.

"Ik heb een paar hele zware jaren achter de rug", geeft Litmanen na afloop va de 2-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA eerlijk toe in gesprek met Wytse van der Goot van Ziggo Sport: "Ik heb long covid gehad en heb vier jaar niet kunnen sporten, niet kunnen voetballen. Ik ben langzaam teruggekomen, langlaufen gedaan. Beetje tennissen, ijshockeyen, allerlei andere sporten", legt Litmanen uit.

De voormalig aanvallende middenvelder is blij dat hij zondagmiddag in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA op het veld kon staan: Voetbal is wel het zwaarste voor mij geweest. Dit jaar heb ik wel in vier, vijf wedstrijden mee kunnen doen. Zeker geestelijk vind ik dat heel belangrijk", legt hij uit. "Ik heb vijftig, zestig minuten gespeeld, dat ging prima."

Jari Litmanen speelde voor Ajax tussen 1992 en 1999 en later in 2002-2004. In totaliteit speelde de Fin 137 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club. Hij was een bepalende speler voor Ajax in een succesvolle periode voor de club.

