Ajax en AZ ontvangen serieuze waarschuwing: 'Het beest is terug'

Galatasaray gaat aan kop in Turkije en presteert ook in de Europa League naar behoren. Dat heeft de topclub uit Istanbul voor een groot deel te danken aan . Assistent-trainer Ismael García is in gesprek met Marca ontzettend lovend over de centrumspits. Ajax en AZ, in de competitiefase van de Europa League tegenstanders van Galatasaray, zijn gewaarschuwd.

Osimhen was in het seizoen 2022/23 een van de absolute uitblinkers in de Serie A en daarmee een van de beste spelers op de Europese velden. Met 26 doelpunten in 32 wedstrijden had hij een groot aandeel in de derde landstitel van Napoli. Osimhen was ook in de Champions League op dreef, met vijf doelpunten in zes wedstrijden. Dat seizoen kreeg echter geen passend vervolg. Napoli zakte ver weg en Osimhen kwam in alle competities niet verder dan zeventien doelpunten. Hij raakte bovendien in de clinch met zijn eigen club na een filmpje op TikTok en stelde een belangrijke eis aan zijn contractverlenging.

Er moest een gelimiteerde transfersom in zijn contract worden opgenomen. Napoli hield zich aan de afspraak, maar bepaalde de transfersom op liefst 120 miljoen euro. Osimhen belandde na het afgelopen seizoen op een zijspoor in Napels, maar slaagde er lang niet in om een nieuwe club te vinden. Hij was niet geïnteresseerd in een overstap naar Saudi-Arabië en een transfer naar Chelsea op de slotdag van de transferwindow ging niet door. Napoli nam Osimhen niet op in de selectie voor de Serie A, waardoor nogmaals duidelijk werd dat de spits geen toekomst meer had in Zuid-Italië. Galatasaray verloste hem uiteindelijk uit zijn lijden.

Osimhen op schot in Turkije

Osimhen komt dit seizoen op huurbasis uit voor de Turkse grootmacht. Het huwelijk is tot op heden een groot succes. Na negen wedstrijden in alle competities staat de teller op acht doelpunten en vier assists. “Het beest is terug”, zo schrijft Marca dan ook. Osimhen is niet de enige aanvaller van naam die momenteel actief is bij Galatasaray. “We hebben een aanval dat met elk team in Europa de strijd aan kan gaan”, zo vertelt assistent-trainer García, die doelt op de aanwezigheid van ook Mauro Icardi en Michy Batshuayi. “Toen Osimhen arriveerde, werd de prioriteit het vinden van een systeem waarmee we ze samen konden laten spelen, zonder de organisatie of de balans te verliezen en ik moet zeggen dat ze voetballend perfect bij elkaar passen”, zo leest het.

Icardi liep onlangs echter een zware knieblessure op, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer inzetbaar is voor Galatasaray. De aandacht is daardoor nóg meer gevestigd op Osimhen. “Misschien moet Osimhen, ondanks dat hij nog niet zo lang is, nu een nieuwe stap zetten, vooral op het gebied van leiderschap. Hij is jong, maar hij is een sleutelfiguur geweest, zowel bij Napoli als in Nigeria”, zo is García vol vertrouwen. De Spanjaard spreekt sowieso enkel vol lof over de topschutter. “Het is alweer een tijdje geleden dat ik een speler zag die zijn tegenstander zo beïnvloedde. Hij trekt de aandacht van de hele achterhoede, niet alleen van zijn mandekkers. Toch is hij in staat zelf acties te maken. Hij heeft een atletisch vermogen dat moeilijk te zien is in het mondiale voetbal. Het is niet eenvoudig om een speler te vinden die zijn lengte, snelheid én coördinatieniveau combineert.”

Osimhen komt twee keer naar Nederland

Ajax en AZ zijn dus gewaarschuwd. De Alkmaarders krijgen Galatasaray en Osimhen volgende week donderdag (28 november) al op bezoek, Ajax neemt het eind januari in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen de huidige Turkse koploper. Galatasaray heeft grote ambities. De club wil opnieuw landskampioen worden én zo ver mogelijk komen in Europa. “Nu Osimhen in ‘beestmodus’ zit, weet hij (García, red.) zeker dat het gemakkelijker voor hen zal zijn”, zo leest het.

