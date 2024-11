Terugkeer van Hakim Ziyech naar Ajax lijkt uitgesloten: 'Fans zijn klaar met hem'

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf ziet niet zo snel terugkeren naar Ajax. De journalist denkt dat supporters van de Amsterdamse club inmiddels wel klaar zijn met de Marokkaans international. Daarnaast vraagt Verweij zich af of Ajax er wel verstandig aan zou doen om Ziyech terug naar de Johan Cruijff ArenA.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt een eventuele terugkeer van Ziyech naar Ajax door presentator Pim Sedee ter sprake gebracht. Verweij ziet de voetballer van Galatasaray niet zo snel terugkeren naar Amsterdam: “Ziyech heeft onlangs weer een heel onhandige post op zijn sociale media gezet. Ik denk dat de supporters van Ajax inmiddels wel klaar met hem zijn." Verweij doelt daarmee op een bericht van Ziyech op sociale media naar aanleiding van de rellen tegen Maccabi Tel Aviv. Het kwam Ziyech op veel kritiek te staan, onder meer van Maccabi Tel Aviv-spits Eran Zahavi.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat Ziyech vooral bij de fans niet heel erg welkom is. Ik vraag me ook af of Ajax dat wel moet willen, aangezien zijn leeftijd en spelers die hij in de weg gaat lopen", zegt Verweij over Ziyech, die inmiddels 31 jaar oud is en de afgelopen seizoenen regelmatig te maken heeft gehad met blessures.

Ajax moet de transfermarkt op

Ajax zal in de transferperiode vermoedelijk wel op zoek gaan naar een aanvaller. De Amsterdammers beschikken met Mika Godts over slechts één linksbuiten, maar tot overmaat van ramp is de jonge Belg nu ook nog geblesseerd geraakt aan zijn hamstring.

Vind jij dat Ajax Hakim Ziyech moet terughalen? Laden... 31.5% Ja, hij kan nog steeds van waarde zijn 68.5% Nee, zijn tijd bij Ajax is voorbij 553 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax verwijdert schaamteloze tweet over Wout Weghorst

Ajax tweette na het openingsdoelpunt bij Hongarije - Nederland over Wout Weghorst en dat viel bij velen niet in goede aarde.