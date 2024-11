Blessure Godts zorgt voor gigantisch probleem bij Ajax: ‘Dat is een wereld van verschil’

Ajax-trainer Francesco Farioli moet door de blessure van gaan puzzelen met zijn opstelling. De Belgische aanvaller, die een scheurtje in zijn hamstring heeft opgelopen, is de enige linksbuiten in de ploeg van de Italiaan, waardoor hij nu op zoek moet gaan naar een andere invulling voor deze positie. Met wie Farioli dan zal gaan starten als linksbuiten bij Ajax?

“Ik denk met Akpom”, aldus Kees Luijckx bij Voetbalpraat op ESPN. “Maar goed, Farioli is natuurlijk iemand die nooit iemand vast op een positie zet”, plaatst hij gelijk een kanttekening. “Hij heeft het al met Akpom geprobeerd op links en dat is ook goed gegaan in wedstrijden. Volgens mij kan hij zo die positie invullen. Het is geen type-Godts, maar hij doet wel wat de trainer vraagt op die positie.”

“Toen Weghorst net kwam zette Farioli Akpom linksvoor neer”, herinnert Luijckx zich. “Dus dat lijkt mij de meest logische vervanger daar”, stelt hij. “Hij heeft vorig jaar daar ook al een paar keer gespeeld”, haakt tafelgenoot Bram van Polen in. “Vorig jaar in de ArenA toen speelde hij tegen ons (PEC Zwolle, red.) op die positie. Dat ging best lekker (de wedstrijd eindigde in 2-2, red.).

PEC Zwolle ‘blij’ met Akpom als linksbuiten

Van Polen verwacht dat men zich bij PEC Zwolle in de handen wrijft met het blessurenieuws van Godts. “Ik denk dat Sherel Floranus, de rechtsback van PEC, wel blij is dat Godts niet speelt en dat Akpom speelt. Godts, dat is een wereld van verschil. Hij kan uit het niets iets creëren en dat kan een Akpom niet. Met alle respect”, stelt de oud-rechtsback. “Dat is gewoon je de duels invechten en proberen overeind te blijven”, vult Yordi Yamali aan. “Hij heeft echt wel diepte daarin en hij zal iets meer om de spits gaan spelen lijkt mij”, verwacht Van Polen.

Type-Godts op links

Presentator Wouter Bouwman werpt daarna de vraag op of er toch nog een mogelijkheid is om een ‘type-Godts’ aan de linkerkant bij Ajax te krijgen. “Je hebt Berghuis ook natuurlijk die terugkomt, maar die zie je eigenlijk zelden vanaf links spelen”, reageert Van Polen. “Hij speelt of vanaf rechts of op tien. Maar daar op links? Nee.”

