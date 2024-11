Flinke domper voor Ajax: sterkhouder moet voorlopig toekijken

kan voorlopig niet in actie komen voor Ajax, zo meldt Voetbal International. De Belgische vleugelspeler raakte tijdens de wedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan zijn hamstring. Volgens het weekblad heeft hij daarbij een scheurtje in de spier opgelopen en zal hij de komende weken aan de kant staan.

Godts was erg sterk aan het seizoen begonnen bij Ajax. Hoewel Francesco Farioli heeft geprobeerd de Belg regelmatig zijn rust te gunnen, ging het in de wedstrijd tegen FC Twente (2-2) toch mis voor de aanvaller. Vlak voor rust greep hij naar zijn hamstring, waarna hij in de pauze werd vervangen door Bertrand Traoré.

Na het gelijkspel tegen FC Twente werd Godts getest, waaruit bleek dat hij voorlopig niet kan spelen. “De situatie van Godts zal wekelijks worden bekeken”, schrijft VI. Wel weet het blad dat hij de wedstrijden tegen PEC Zwolle, Real Sociedad, FC Utrecht, AZ en Lazio zeer waarschijnlijk moet overslaan.

Ajax wil hoe dan ook een buitenspeler halen

Voor Farioli en Ajax komt de blessure van Godts erg ongelegen. De jonge Belg is namelijk de enige echte linksbuiten in de selectie, nadat Steven Bergwijn (Al-Ittihad) en Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers) in de slotfase van de transferperiode vertrokken. In januari zal Alex Kroes ongeacht de situatie een buitenspeler willen halen, zo weet VI.

