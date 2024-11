Dankbare Fitz-Jim wijst ‘fundament’ voor goede spel aan

heeft zijn verhuurperiode bij Excelsior te danken voor zijn goede spel bij Ajax op het moment. In Rotterdam heeft de middenvelder geleerd een meer ‘betrouwbare’ speler te worden, wat hij nu bij Ajax kan laten zien.

Nadat Fitz-Jim jarenlang uitblonk in de jeugdopleiding van Ajax, werd hij in de zomer van 2023 uitgeleend aan Excelsior. Hoewel het talent in een half seizoen in Kralingen geen vaste basisplaats wist te veroveren, is hij toch blij dat hij deze ervaring heeft opgedaan. “Die periode is het fundament geweest voor mijn spel van vandaag de dag”, laat de jongeling weten in gesprek met NOS.

De middenvelder was in de jeugdopleiding gewend dat alles zijn kant op viel, maar bij Excelsior was het tegenovergestelde waar. “Dat haalt toch wel het slechtste in je naar boven.” Uiteindelijk bleek het voedingspatroon van een topsporter lastig vol te houden voor Fitz-Jim, terwijl hij ook mentaal problemen kende. “Door gesprekken met mensen om mij heen en m’n mental coach is dat goedgekomen.”

Nu hij erop terugkijkt, is Fitz-Jim blij dat hij bij Excelsior heeft gespeeld. “Het heeft een extra dimensie aan mijn spel toegevoegd”, legt hij uit. “Ze hebben er niets aan als je leuk kan dribbelen. Je moet betrouwbaar zijn voor je ploeggenoten, want je speelt tegen degradatie.” Dat is iets wat hij bij Ajax nu ook kan toepassen. “Tegen PSV hebben wij bijvoorbeeld minder de bal, dan moet je aan je teamgenoten laten zien dat je een betrouwbare speler bent. Ik heb nieuwe levels unlocked daar.”

Fitz-Jim blij met Farioli

Hoewel Fitz-Jim afgelopen zomer leek te mogen vertrekken bij Ajax, wist hij nieuwe trainer Francesco Farioli te overtuigen van zijn kunnen. “Er is ten opzichte van vorig jaar veel meer structuur. Dat heeft mij het opkontje gegeven voor dit seizoen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik er een gelukkiger mens door ben”, geeft hij aan. Ook het veelbesproken rouleren van Farioli draagt daar volgens de 21-jarige rechtspoot aan bij. “Het zorgt voor veel meer harmonie, want iedereen heeft het gevoel dat hij praktisch basisspeler is. En met die groep willen wij dit jaar zo hoog mogelijk eindigen.”

