Sjaak Swart uit op televisie grote kritiek op Farioli: 'Vreemd'

Sjaak Swart heeft zich woensdagochtend bij Goedemorgen Nederland uiterst kritisch uitgelaten op Francesco Farioli. De icoon van de Amsterdammers is niet gecharmeerd van het roulatiesysteem van de Italiaanse oefenmeester.

Swart krijgt de vraag of ‘de ergste nachtmerrie voorbij is voor Ajax’. “Nou, dat kunnen we nog niet helemaal zeggen, maar er is verbetering. De nieuwe trainer, Farioli, werkt hard. De conditie hebben ze op het ogenblik op peil, daarom hebben we ook van Feyenoord en PSV gewonnen en gelijkgespeeld tegen FC Twente. Dat zijn goede resultaten”, begint Mister Ajax.

Swart raakt gefrustreerd door Farioli

“De competitie wordt daardoor weer wat leuker. Als je liefhebber bent van voetbal, dan is Ajax toch wel één van de clubs die het gemaakt heeft”, vervolgt Swart, die vervolgens zijn mening geeft over het roulatiesysteem van Farioli. De oud-voetballer raakt weleens gefrustreerd door de fratsen van de Italiaan.

‘Dan zeg ik dat ik dat vreemd vind’

“Daar praat ik over met de trainer. Dan zeg ik dat ik dat vreemd vind. Als een elftal staat en goed speelt, ga je toch niet je elftal met zes of zeven spelers veranderen?”, begint Swart zeer kritisch. “Ik denk dat hij wel een beetje luistert, want de laatste weken zijn er wel een paar veranderingen geweest, maar als je blessures hebt moet dat ook wel", sluit hij af.

