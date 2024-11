Henderson onder vuur: 'Ajax moet daar wel iets op verzinnen'

Marciano Vink en Ali Boussaboun hebben zich kritisch uitgelaten over . De aanvoerder van Ajax werd in de wedstrijd tegen FC Twente uitgeschakeld door Youri Regeer. De analisten van Voetbalpraat denken dat andere Eredivisieploegen nu weten hoe ze Henderson kunnen bestrijden.

Boussaboun vindt de rol van Henderson bij Ajax ‘een beetje overschat’. “Hij is belangrijk op zijn manier, maar ik zie ook soms dingen waarvan ik denk: dat is onnodig. Je ziet hem bijvoorbeeld helemaal naar de achterste linie een bal ophalen om hem vervolgens weer terug te spelen over drie meter. Dan lijkt het net of hij heel veel doet, maar eigenlijk doet hij heel weinig”, begint Boussaboun kritisch.

‘Ajax moet een oplossing verzinnen’

“Ik denk dat hij wel belangrijk is in zijn coaching. Met zo’n bagage die hij heeft. In het voetballende gedeelte denk ik niet dat hij heel veel brengt”, sluit de oud-voetballer af. Marciano Vink zag dat PSV en Feyenoord Henderson de ruimte gaven: “Dan kan hij het spelletje van achteruit spelen. Dat is vrij simpel. Op het moment dat Youri Regeer van Twente hem vastzette en doordekte, zag je dat er fouten ontstonden. Daar zal Ajax wel iets op moeten verzinnen.”

Kwakman: ‘I like Jordan Henderson’

Kees Kwakman is juist erg te spreken over de Engelsman. “I like Jordan,” begint de analist aanvankelijk cynisch. “Ik ben wel fan van het hele pakket van Henderson. Hij is niet in de aller makkelijkste periode bij Ajax terechtgekomen. Je leest nu dat hij ook dingen buiten het voetbal om bij Ajax oppakt, en dat is iets wat Ajax in de laatste jaren heeft weggegooid met onder anderen Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic. Tegen Twente was hij in de tweede helft inderdaad wat minder,” zegt de oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Volendam.

