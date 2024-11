Valentijn Driessen en René van der Gijp pakken dezelfde speler van Ajax keihard aan

Valentijn Driessen is niet te spreken over het spel van bij Ajax. De journalist, die zich vaker kritisch heeft geuit over de middenvelder, steekt maandagavond bij Vandaag Inside de draak met diens voetballende kwaliteiten.

Driessen belicht een moment in de 66ste minuut van FC Twente – Ajax (2-2), toen Henderson de bal prompt inleverde bij Daan Rots. De geheel vrijstaande Rots kreeg een reuzenkans, maar schoot op doelman Remko Pasveer. “Henderson is geweldig. Aan de bal is het iemand met enorme creativiteit. Hij zet spelers vrij voor de keeper, ook spelers van Twente”, zegt Driessen cynisch. “Dan hoor ik na afloop dat Joseph Oosting helemaal weg was van Henderson.” René van der Gijp reageert: “Die heeft een andere wedstrijd zitten kijken. In de tweede helft heeft Henderson geen knikker meer geraakt.”

FC Twente-trainer Oosting sprak bij ESPN inderdaad positief over Ajax en Henderson: “In de eerste helft hadden we het lastig. Ajax deed het goed, we kregen weinig druk op ze. Met name via Henderson speelden ze goed naar de zijkanten. Daar hadden we het lastig mee, maar we gaven ook niet veel kansen weg. Aan de bal vond ik dat we meer op zoek moesten gaan naar een uitzakkende man op het middenveld. Dat heb ik ook in de rust gezegd”, zei Oosting.

Overigens is Driessen ook kritisch op Pasveer. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf had Rots de doelman van Ajax gewoon voorbij moeten lopen, bij de kans halverwege de tweede helft. Dan had hij de 3-1 gemaakt, denkt Driessen. “Die keeper is net 41 geworden. Die kan het allemaal niet meer bijbenen. Rots had om hem heen moeten lopen.”

