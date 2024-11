Mitchell Dijks: 'Als ik dat eerder gedaan had was ik bij Ajax een hele andere speler geweest'

voelt zich helemaal op zijn plek bij Fortuna Sittard, waarmee hij op dit moment keurig zevende staat in de Eredivisie. De linksback onthult tegenover Voetbal International hoe het kan dat hij tegenwoordig veel meer in balans is dan in zijn periode bij Ajax, waar hij doorbrak in het betaald voetbal.

Dijks doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2012, in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-2 verlies), onder trainer Frank de Boer in de hoofdmacht. Na een jaar op huurbasis bij sc Heerenveen verruilde Dijks de Amsterdammers in 2014 voor Willem II, om een jaar later weer terug te keren in de Johan Cruijff ArenA. Uiteindelijk zou hij 80 wedstrijden in Ajax 1 spelen, waarin Dijks niet scoorde maar wel negen assists afleverde. In zijn tweede periode werd Dijks een halfjaar verhuurd aan Norwich City, waarna hij via Bologna en Vitesse in de zomer van 2023 neerstreek in Sittard.

Dijks kwam gedurende zijn loopbaan meermaals in het nieuws door zijn uitspattingen buiten het veld. Het beeld dat daardoor is ontstaan strookt echter niet met de huidige werkelijkheid, zo zegt de linksback: "Dat ik vreemd zou zijn gegaan, terwijl ik op dat moment vrijgezel was. Een advocaat is daar nog mee bezig. Of dat ik bij Vitesse een dag voor de wedstrijd in de discotheek was, terwijl ik alleen maar wat ging eten. Zou ik nu niet meer doen, maar de verhalen klopten niet", houdt Dijks vol. Bovendien deed een aflevering van Bij Andy in de Auto zijn imago ook geen goed: "In een programma van Andy van der Meijde voelde ik een soort van vriendschap, dan ga je toch wat meer zeggen dan je eigenlijk wil. Maar ik ben veel meer dan die jongen die alleen met vrouwen bezig is en op stap gaat. Dat klopt totaal niet meer. Mensen hebben een vooroordeel over mij, en daar heb ik zelf aan bijgedragen", zegt Dijks.

Inmiddels is Dijks de 31-jarige routinier die vriendelijk bedankt als zijn ploeggenoten na een overwinning de stad in gaan en liever thuis op de bank de samenvatting nog eens terugkijkt en gaat zitten Netflixen. Dijks heeft naar eigen zeggen een omslag kunnen maken met behulp van onder meer een paragnost, meditatie, ijsbaden, ademhalingsoefeningen en zelfs - op advies van zijn yogalerares - een spijkermatje. Als VI vraagt wat Dijks met de kennis van nu anders had willen doen, zegt hij: "De druk beter willen managen. Eerder willen beginnen met mediteren. Dan was ik bij Ajax een heel andere speler geweest." Dijks zegt verderop dat hij op dit moment 'gelukkiger dan ooit' is. "Geen vijftigduizend mensen op de tribune, maar de liefde van die tienduizend voel ik sterker. De afstand is kleiner. Minder is meer, soms. Hoe ik me als mens heb ontwikkeld, dat is de grootste winst voor mij. Veel meer dan een kampioenschap met Ajax of wat dan ook."

