Mitchell Dijks: 'Toen dat nieuws uitlekte, kreeg ik veel boze Ajacieden in de DM'

Mitchell Dijks streek deze zomer neer bij Fortuna Sittard. De inmiddels dertigjarige verdediger kan vooralsnog terugkijken op een carrière vol pieken en dalen. Dijks beleefde avonturen bij onder meer Ajax, Norwich City, Bologna en Vitesse, maar zat afgelopen jaren niet opperbest in zijn vel. In een interview met FCUpdate laat de linksback zijn gevoelige kant zien en vertelt hij over enkele donkere periodes van zijn profloopbaan.

