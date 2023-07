'Dijks wijst avontuur in KKD af en blijft actief in Eredivisie'

Mitchell Dijks blijft actief in de Eredivisie. De verdediger gaat na zijn vertrek bij Vitesse een contract tekenen bij het Limburgse Fortuna Sittard, zo weet Voetbal International maandagmiddag te melden.

Volgens het medium is de linksback hard op weg om bij de ploeg van Danny Buijs de opvolger van de vertrokken George Cox te worden. Dijks stond vorig seizoen onder contract bij Vitesse, maar kwam in Arnhem slechts tot zeven optredens. Een groot succes werd zijn periode bij de Gelderse club dus niet, maar de dertigjarige voetballer kan zich bij Fortuna Sittard opnieuw laten zien in de Eredivisie.

Fortuna Sittard is niet de enige club die geïnteresseerd is in Dijks, want ook Willem II heeft belangstelling voor de vleugelverdediger. De keuze van de oud-speler van onder meer Ajax en Bologna valt zo goed als zeker op Fortuna Sittard, wat ook logisch is wegens het podium waarop hij bij de Limburgers kan gaan acteren.