Fortuna en Vitesse zijn bijzonder slagvaardig en scoren op één dag hattrick aan spelers

Fortuna Sittard en Vitesse hebben dinsdag een productieve dag op de transfermarkt achter de rug. De Limburgers presenteerden drie spelers op een dag, terwijl Vitesse met het vastleggen van Eloy Room, Kacep Kazlowski en Saïd Hamulic hetzelfde deed.

Vitesse liet dinsdag als eerste op de dag weten dat Kacper Kozlowski ook komend seizoen uit zal komen in het geel-zwart van de Gelderse club. Daarna werd spits Saïd Hamulic gepresenteerd, die in het verleden ook uitkwam voor Go Ahead Eagles en Quick Boys. Daarnaast is Eloy Room ook officieel terug bij Vitesse. Daarmee slaan de Arnhemmers een grote slag, want de Gelderse club was al langere tijd op zoek naar een keeper.

Room kwam in het verleden ook al uit voor Vitesse en is een bekende van trainer Philip Cocu, die met hem samenwerkte bij PSV. Een speler die Cocu vorig seizoen ook nog tot zijn beschikking had is Mitchell Dijks, maar die heeft de Arnhemse club verlaten. Dijks heeft een contract getekend bij Fortuna Sittard, dat net als Vitesse drie spelers op een dag heeft gepresenteerd.

Naast Dijks komt middenvelder Loreintz Rosier over van het Portugese Estoril en heeft Fortuna Sittard voormalig FC Barcelona-talent Alen Halilovic toegevoegd aan de selectie van Danny Buijs. Voor Halilovic is de Eredivisie geen onbekend terrein, want in het verleden kwam hij al eens uit voor sc Heerenveen.