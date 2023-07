'Vitesse zet hoog in en hoopt doelman Eloy Room vanuit Amerika terug naar Arnhem te halen'

Vitesse gaat deze zomer proberen om Eloy Room terug naar Arnhem te halen. De 34-jarige doelman moet de problemen onder de lat oplossen in het GelreDome. Een transfer van de sluitpost is echter niet zomaar gedaan. Hij staat momenteel immers nog onder contract bij Columbus Crew.

Vitesse is volgens De Gelderlander in ieder geval van plan om een poging te wagen bij Room. De routinier ziet het naar verluidt wel zitten om terug te keren naar Nederland. Dat heeft onder meer met zijn gezin te maken. Room ligt echter nog tot eind 2023 vast bij Columbus Crew en de club heeft een optie om dat contract met nog een jaar te verlengen. Hij zal dus eerst tot een overeenstemming moeten komen met zijn werkgever.

Daarnaast is de goalie een van de grootverdieners bij de club uit de Major League Soccer. Hij moet volgens De Gelderlander tonnen aan salaris inleveren om een terugkeer bij Vitesse mogelijk te maken. De geboren Nijmegenaar speelt sinds 2019 in de Verenigde Staten en is daar een belangrijke schakel. Eerder was Room jarenlang een sterkhouder van Vitesse. Daarnaast speelde hij op Nederlandse bodem bij Go Ahead Eagles en PSV.

De 46-voudig international van Curaçao moet een hardnekkig probleem oplossen bij Vitesse. De Arnhemmers kampen al jaren met een hoofdpijndossier onder de lat. Vorig seizoen werd Kjell Scherpen gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar dat bleek geen schot in de roos. Daarnaast is Jeroen Houwen vertrokken naar RKC Waalwijk en mag ook Markus Schubert uitkijken naar een nieuwe werkgever.