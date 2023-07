Cocu bevestigt mogelijke terugkeer oude bekende bij Vitesse: 'Zeker contact met hem gehad'

Vitesse-trainer Phillip Cocu heeft tegenover ESPN bevestigd dat hij contact heeft gehad met Eloy Room over een terugkeer in het GelreDome. De 34-jarige doelman heeft een uitgebreid verleden in Arnhem en is in beeld om de vrijgekomen plek van Kjell Scherpen onder de lat in te gaan nemen.

Room staat momenteel nog onder contract bij Columbus Crew in de Verenigde Staten, maar is met die club in onderhandeling over de ontbinding van zijn tot eind dit jaar lopende verbintenis. Mocht hij daar overeenstemming over bereiken, dan is een terugkeer naar Vitesse dus een reële optie, zo blijkt uit de woorden van Cocu. Vitesse zoekt een nieuwe eerste doelman nu Scherpen, afgelopen seizoen gehuurd, is teruggekeerd naar zijn eigenlijke werkgever Brighton & Hove Albion - dat hem inmiddels voor een jaar bij Sturm Graz heeft gestald.

Voor de vrijgekomen positie is Room dus in beeld. "Ik heb zeker contact met hem gehad", vertelt Cocu. Toch is een terugkeer in Arnhem nog lang geen zekerheidje: "Je weet nooit hoe het loopt in het voetbal", houdt de oefenmeester namelijk een slag om de arm, "maar hij is natuurlijk een jongen met een Vitesse-verleden. Dus laten we afwachten wat er gaat gebeuren."

Room debuteerde in 2009 in het shirt van Vitesse in het betaald voetbal met een 1-0 nederlaag tegen FC Volendam. In 2013 verhuurde de club hem voor een half seizoen aan Go Ahead Eagles, daarna werd hij teruggehaald en groeide hij uit tot eerste doelman. In 2017 verliet hij de club opnieuw, na 155 wedstrijden voor Vitesse werd Room tweede keeper van PSV. Twee jaar later stapte hij over naar de MLS.