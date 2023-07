Ervaren Eloy Room (34) keert mogelijk terug in de Eredivisie

Eloy Room (34) staat mogelijk voor een terugkeer naar de Eredivisie. De ervaren keeper staat weliswaar nog tot eind december onder contract bij zijn huidige MLS-club Columbus Crew, maar zou de optie overwegen om naar Vitesse te komen. Eerder werkte hij bij PSV ook al samen met trainer Phillip Cocu. Om de transfer te laten slagen, moet hij wel een transfervrije status krijgen.

Dat meldt De Telegraaf. De Arnhemmers moeten na het vertrek van huurling Kjell Scherpen, die vanuit Brighton & Hove Albion na de komst van Bart Verbruggen hard op weg is naar het Oostenrijkse Sturm Graz, op zoek naar een nieuwe sluitpost. Room is in beeld gekomen en zou ‘niet onwelwillend tegenover een terugkeer in de Eredivisie’ staan.

Transfers Vitesse

Tot dusver haalde Vitesse met Mathijs Tielemans en Amine Boutrah slechts twee nieuwelingen en de voornaamste prioriteit ligt in de spits en in het doel, al is ook een aanvallende middenvelder en extra centrale verdediger welkom. “We moeten ons richten op transfervrije spelers en huurlingen. Als er een uitgaande transfer is, dan is er wel wat mogelijk om te investeren”, legde trainer Cocu de benarde financiële positie van Vitesse uit.

Dat heeft alles te maken met de overname die vooralsnog niet rondgekomen is: er is nog altijd geen groen licht vanuit de KNVB en tot die tijd wordt het een precair proces om spelers aan te trekken. Voor onder anderen Maximilian Wittek en Million Manhoef is sluimerende belangstelling. Met Ryan Flamingo en Kacper Kozlowski hoopt Vitesse voor het komende seizoen wederom te beschikken over de spelers die het afgelopen seizoen werden gehuurd, weet De Gederlander. Witte rook is er voor beide spelers door uiteenlopende redenen vooralsnog echter niet te verwachten. Dat komt vermoedelijk pas eind augustus.