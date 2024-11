Henderson nodigt Ajax-spelers uit: ‘Zitten daar met een clubje na iedere wedstrijd’

heeft ervoor gezorgd dat de spelers van Ajax een stuk serieuzer met hun herstel bezig zijn dan voorheen. De aanvoerder van de Amsterdammers nodigde verschillende teamgenoten uit om na wedstrijden naar het zwembad op De Toekomst te gaan, wat een groepje spelers nu na iedere wedstrijd doet.

Henderson werd afgelopen winter door Ajax naar Nederland gehaald in een poging het topsportklimaat terug te brengen bij de club. Na een moeizaam eerste halfjaar, begint de Engelsman steeds beter te draaien. “Met name buiten het veld is hij echt belangrijk”, geeft clubwatcher Lentin Goodijk aan in VI ZSM. “Wat Dusan Tadic eigenlijk jaren bij Ajax aanjoeg, daar is Henderson nu voor.”

Volgens Goodijk heeft de komst van Henderson effect. “Ik heb nu een aantal spelers gesproken die zeggen: ‘Jordan Henderson kwam naar me toe. Hij ging na de wedstrijd het zwembad in en vroeg of ik ook meeging’. Nu zitten ze daar met een clubje na iedere donderdagavondwedstrijd”, illustreert de journalist dat. “De sauna zit weer vol.”

Henderson laat Ajax-spelers meer voor voetbal leven

Ook na de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) ging Henderson met een groepje naar het zwembad. “Henderson heeft inmiddels de sleutels van De Toekomst”, gaat Goodijk verder. “Hij maakt deuren open, gaat het zwembad in en dan gaan jongens als Brian Brobbey, Youri Baas en Kian Fitz-Jim met hem mee.” Volgens de verslaggever zijn de spelers van Ajax daardoor meer bezig met hun herstel na wedstrijden, terwijl er ook meer voor de sport wordt geleefd. “Dat is iets waar Ajax enorme stappen in moest zetten.”

