Fitz-Jim sluit verandering bij Ajax niet uit: 'Het zou zeker kunnen'

sluit niet uit dat hij bij Ajax als linksbuiten gaat spelen. Trainer Francesco Farioli zag afgelopen weekend met zijn enige linksbuiten uitvallen in de wedstrijd tegen FC Twente. Vlak voor de rust greep de Belg naar zijn hamstring en donderdag is duidelijk geworden dat hij er de komende weken uitligt.

Ajax nam deze zomer afscheid van Carlos Forbs en Steven Bergwijn, maar probeerde daar in de persoon van Kamaldeen Sulemana wel een vervanger voor terug te halen. Het papierwerk was echter te laat rond, waardoor de FIFA een streep zette door deze transfer. Zodoende bleef Godts de enige linksbuiten in de Ajax-selectie.

Met de blessure van Godts zal Farioli dus moeten gaan puzzelen. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen vroeg na de oefeninterland van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Slowakije aan debutant Fitz-Jim wie er volgens hem op linksbuiten zou moeten. “Ik denk dat Chuba het wel goed heeft ingevuld de laatste tijd, maar er zijn genoeg andere jongens die daar ook kunnen spelen”, reageert Fitz-Jim bij ESPN Vandaag. “Het ligt aan de trainer.”

Vervolgens stelt Van Gangelen dat als Farioli echt de hulp van Fitz-Jim nodig heeft, dat hij daar ook terechtkan. Iets wat de middenvelder niet uitsluit. “Ik heb het in de voorbereiding ook gedaan, dus het zou zeker kunnen”, reageert de Jong Oranje-debutant tot besluit.

