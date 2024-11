Deze opties heeft Farioli om het gemis van Godts op te vangen bij Ajax

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft donderdag een flinke domper te verwerken gekregen. De Italiaanse coach kan de komende weken niet beschikken over . De Belgische aanvaller liep tijdens de wedstrijd tegen FC Twente een scheur op in de hamstring en staat daardoor een tijdje buitenspel. In dit artikel zetten we zes mogelijke opties die Farioli nog heeft voor de linksbuitenpositie op een rijtje.

Het verhaal is bekend: Godts is de enige linksbuiten die te vinden is in de Ajax-selectie. De Amsterdammers namen deze transferzomer afscheid van Carlos Forbs en Steven Bergwijn, die ook allebei van origine op de linksbuitenpositie spelen. Forbs werd door Ajax verhuurd aan het Engelse Wolverhampton Wanderers, met optie tot koop, terwijl Steven Bergwijn voor een vast bedrag van iets meer dan 21 miljoen euro de overstap maakte naar het Saudische Al-Ittihad.

Ajax probeerde zich voor de transferdeadline nog wel te versterken met een linksbuiten, maar tastte mis. Technisch directeur Alex Kroes schakelde na het vertrek van Bergwijn snel door naar Kamaldeen Sulemana. Er werd een akkoord bereikt met zijn werkgever Southampton en met de speler zelf, waarna het papierwerk werd ingediend bij de FIFA. Dit gebeurde echter niet op tijd, waardoor de wereldvoetbalbond een streep zette door de overgang.

Na het mislopen van Sulemana dacht Ajax nog aan Younes Namli, maar de club besloot uiteindelijk om niet door te pakken. Zodoende moest Farioli het na de transferwindow stellen met slechts een linksbuiten: Godts. Met het wegvallen van de Belgische linksbuiten zal er dus intern gekeken moeten worden naar andere opties.

Chuba Akpom

De eerste optie is Chuba Akpom. De Engelse aanvaller is van origine een spits, maar werd in de uitwedstrijden tegen Feyenoord (0-2) en FC Twente (2-2) gebruikt als rechtsbuiten. Na het wegvallen van Godts tegen de Tukkers kwam de Engelse aanvaller in de tweede helft aan de linkerkant te spelen. Invaller Bertrand Traoré kwam vervolgens terecht op de rechtsbuitenpositie. In het thuisduel met PSV (3-2) startte Akpom zelfs als linksbuiten, ten faveure van Godts. Na 61 minuten werd de 29-jarige spits wel vervangen door de Belg. In de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas (4-0 zege) kwam Akpom negen minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen voor diezelfde Godts. De linksbuitenpositie is dus niet helemaal een onbekende plek voor Akpom.

Brian Brobbey

Begin september sloot Ajax-watcher Johan Inan niet uit dat ‘we’ Brian Brobbey wat vaker op links zouden gaan zien. Tot op heden heeft Farioli dat nog niet gedaan dit seizoen, want alle minuten die de 22-jarige Amsterdammer maakte waren in de spitspositie. Wel heeft Brobbey in zijn carrière tweemaal als linksbuiten gespeeld. Eenmaal in de Keuken Kampioen Divisie (seizoen 2019/2020) en een keer in de Eredivisie. Op 12 februari 2023 kwam de spits als invaller binnen de lijnen in het duel tegen RKC Waalwijk. Als linksbuiten was hij toen trefzeker door kort na zijn invalbeurt de 1-1 te maken in het uiteindelijk met 3-1 gewonnen duel. Met het posteren van Brobbey op de linksbuitenpositie lost Farioli bovendien in een klap de spitsenstrijd tussen Brobbey en Wout Weghorst op. De boomlange Weghorst kan dan ‘gewoon’ in de spits neergezet worden door de Italiaan

Kian Fitz-Jim

Tijdens de voorbereiding speelde Kian Fitz-Jim, die van origine een centrale middenvelder is, al enkele keren hangend linksbuiten. In het reguliere seizoen is het 21-jarige talent alleen nog maar gebruikt als (aanvallende) middenvelder, maar de linksbuitenpositie is dus wel een plek waarop Fitz-Jim uit de voeten kan. In de oefenwedstrijden tegen PEC Zwolle en Rangers FC voorafgaand aan het seizoen vervulde hij deze rol, waarbij Fitz-Jim tegen laatstgenoemde trefzeker was.

Christian Rasmussen

De eigenlijke positie van Christian Rasmussen is die van rechtsbuiten. Maar voor de Deen is de linksbuitenpositie ook geen onbekend terrein. Onder Farioli krijgt de 21-jarige Rasmussen mondjesmaat speeltijd en dan voornamelijk als rechtsbuiten. Toch maakte hij als invaller tegen Go Ahead Eagles (tien minuten) en Heracles Almelo (zeventien minuten) zijn opwachting op de linkerflank. Een doelpunt of assist wist Rasmussen in dit korte tijdsbestek niet te produceren. In totaal speelde het Deense talent zeven wedstrijden in het betaalde voetbal als linksbuiten.

Kristian Hlynsson

Krystian Hlynsson komt het beste tot zijn recht als aanvallende middenvelder. De geboren Deen met de IJslandse nationaliteit speelde vooralsnog 83 wedstrijden in het betaalde voetbal op die positie en was daarin goed voor 23 treffers en twaalf assists, waarvan zeven doelpunten en één assist in de Eredivisie. Wel heeft Hlynsson in het recente verleden zesmaal als linksbuiten gespeeld. De meest recente wedstrijd was afgelopen seizoen in de Conference League tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. De twintigjarige middenvelder speelde destijds de gehele wedstrijd op links.

Jaydon Banel

Tot slot hebben we nog Jaydon Banel. Van alle genoemde opties is de twintigjarige aanvaller de enige speler die van origine een linksbuiten is. Bovendien speelde Banel dit seizoen in de Eredivisiewedstrijd tegen RKC 65 minuten als linksbuiten, terwijl de talentvolle aanvaller bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie zesmaal in actie kwam op de linkerflank. Daarin was de jonge Banel goed voor één doelpunt en één assist.

Ajax moet hoe dan ook de transfermarkt op

De blessure van Godts toont de kwetsbaarheid van Ajax op de linksbuitenpositie aan. In januari zal Kroes, ongeacht de situatie bij de Amsterdammers, de selectie willen versterken met een buitenspeler. Het is niet bekend of Ajax dan opnieuw een poging zal gaan wagen bij Sulemana. Wel zou het in het geval van de 22-jarige Ghanees een gevalletje ‘drie keer is scheepsrecht’ zijn. In 2021 greep Ajax ook al naast de komst van Sulemana, die destijds koos voor een overstap naar het Franse Stade Rennais. Een andere optie zou mogelijk voormalig AZ-aanvaller Jesper Karlsson zijn. De Zweed mag op huurbasis vertrekken bij het Italiaanse Bologna en staat naar verluidt al in de belangstelling van zowel FC Utrecht als FC Twente.

