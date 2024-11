'Twee Eredivisie-clubs willen voormalig AZ-uitblinker Jesper Karlsson terughalen naar Nederland'

Anderhalf jaar na zijn vertrek bij AZ kan de Zweed terugkeren naar de Eredivisie, zo meldt Corriere dello Sport donderdagmiddag. De buitenspeler zou zijn huidige club Bologna op huurbasis mogen verlaten en in de belangstelling staan van zowel FC Utrecht als FC Twente.

Karlsson (26) werd in 2020 door AZ weggeplukt bij IF Elfsborg uit zijn vaderland, dat 2,6 miljoen euro voor de linksbuiten ontving. In Alkmaar ontwikkelde de Zweed zich tot een ware smaakmaker: uiteindelijk zou hij 124 wedstrijden voor AZ spelen en daarin 46 keer scoren, plus nog eens 33 assists leveren. In de zomer van 2023 sloeg Bologna toe en verkaste Karlsson voor ruim 11 miljoen euro naar de Serie A.

Artikel gaat verder onder video

Het Italiaanse avontuur van Karlsson verloopt tot dusverre echter teleurstellend. De buitenspeler verdween al snel na zijn transfer uit de basisopstelling en zou in zijn eerste seizoen niet verder komen dan zeven competitiewedstrijden, waarin hij niet eenmaal trefzeker was of een assist leverde. Dit seizoen staat Karlsson op vijf wedstrijden in de Serie A, afgelopen zondag maakte hij op bezoek bij AS Roma (2-3) zelfs zijn eerste doelpunt voor Bologna.

Toch zou Karlsson in de winterstop op huurbasis mogen vertrekken bij de Champions League-deelnemer, waar ook Sam Beukema en Thijs Dallinga onder contract staan. Vanuit de Eredivisie worden Utrecht en Twente, respectievelijk de nummers twee en vijf van de ranglijst, genoemd als geïnteresseerde clubs. De Domstedelingen en de Tukkers zouden echter concurrentie hebben uit België, waar zowel Royal Antwerp FC als KRC Genk de komst van Karlsson wel zouden zien zitten.

كارلسون هرب 🏃‍♂️ 🏃‍♂️



نجم بولونيا سجل هدفًا رائعًا من زاوية صعبة في شباك روما ⭐#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/kLBmvm67yl — الدوري الايطالي (@SerieA_AR) November 12, 2024

