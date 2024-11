Spanning in Europa: welke clubs treffen PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente allemaal nog?

PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente moeten de komende tijd weliswaar ook nog aan de bak in de Eredivisie, maar de blik zal ongetwijfeld ook alvast een beetje gericht zijn op de eindfase van de competitiefase van de Europese toernooien. PSV en Feyenoord hopen zich te verzekeren van een vervolg in de Champions League, terwijl Ajax, AZ en FC Twente er alles aan gelegen zijn na januari ook nog actief te zijn in de Europa League. Wie treffen de Nederlandse topclubs nog in de competitiefase van de Champions League en Europa League?

PSV

PSV beleefde een slechte start van de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren gingen in de eerste speelronde kansloos onderuit bij Juventus (3-1). Ze herstelden zich vervolgens met gelijke spelen tegen Sporting Portugal en Paris Saint-Germain, maar de eerste zege volgde pas op de vierde speeldag tegen Girona (4-0). Met vijf punten uit vier wedstrijden en de huidige 24e plek heeft PSV weliswaar een ticket voor de tussenronde in handen, maar de formatie van coach Peter Bosz zal nog wel wat punten nodig hebben om na het einde van de competitiefase nog actief te zijn in Europa.

Resterend programma PSV:

Woensdag 27 november, 21.00 uur: PSV - Shakthar Donetsk

Dinsdag 10 december, 21.00 uur: Stade Brest - PSV

Dinsdag 21 januari, 21.00 uur: Rode Ster Belgrado - PSV

Woensdag 29 januari, 21.00 uur: PSV - Liverpool

Feyenoord

Feyenoord herstelde zich uitstekend van het pak rammel tegen Bayer Leverkusen. Het elftal van trainer Brian Priske was er alles aan gelegen goed van start te gaan in de Champions League, maar leed op de eerste speeldag op eigen veld een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen de regerend kampioen van Duitsland. Een valse start, maar daarna volgden knappe overwinningen op Girona (2-3) en Benfica (1-3). De Rotterdammers konden daardoor in de thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg uitstekende zaken doen, maar kwamen slecht voor de dag en gingen met 1-3 onderuit. In de laatste wedstrijden zullen er dus nog wel wat goede resultaten neergezet moeten worden. Met onder meer Manchester City en Bayern München nog als tegenstander is het resterende programma echter bijzonder pittig.

Resterend programma Feyenoord:

Dinsdag 26 november, 21.00 uur: Manchester City - Feyenoord

Woensdag 11 december, 21.00 uur: Feyenoord - Sparta Praag

Woensdag 22 januari, 21.00 uur: Feyenoord - Bayern München

Woensdag 29 januari, 21.00 uur: Lille OSC - Feyenoord

Ajax

Ajax staat er na vier wedstrijden in de competitiefase van de Europa League uitstekend voor. Waar de Amsterdammers vorig jaar nog ‘degradeerden’ naar de UEFA Conference League, kunnen ze een ticket voor de tussenronde van de Europa League nu al haast niet meer ontgaan. De eerste vier duels leverden tien punten op en daarmee bezet Ajax, dat bovendien een uitstekend doelsaldo heeft, op dit moment de tweede plaats. Er wachten echter nog enkele zware wedstrijden, waaronder het uitduel met Real Sociedad en de ontmoetingen met Lazio en Galatasaray in de Johan Cruijff ArenA.

Resterend programma Ajax:

Donderdag 28 november, 21.00 uur: Real Sociedad - Ajax

Donderdag 12 december, 21.00 uur: Ajax - Lazio

Donderdag 23 januari, 21.00 uur: RFS - Ajax

Donderdag 30 januari, 21.00 uur: Ajax - Galatasaray

AZ

In de Eredivisie stelt AZ inmiddels al weken teleur, maar in de competitiefase van de Europa League staat het er momenteel aardig voor. De overwinning op Elfsborg in de eerste speelronde kreeg met nederlagen tegen Athletic Club en Tottenham Hotspur weliswaar geen passend vervolg, maar twee weken geleden rekenden de Alkmaarders op knappe wijze af met Fenerbahçe (3-1). Met zes punten uit vier duels en de huidige zeventiende plaats mogen ze serieus dromen van een vervolg in het toernooi, al komen met Galatasaray en AS Roma nog wel twee grootmachten naar Noord-Holland.

Resterend programma AZ:

Donderdag 28 november, 18 45 uur: AZ - Galatasaray

Donderdag 12 december, 18.45 uur: Ludogorets - AZ

Donderdag 23 januari, 18.45 uur: AZ - AS Roma

Donderdag 30 januari, 21.00 uur: Ferencváros - AZ

FC Twente

FC Twente ontving al veel complimenten voor de optredens in de competitiefase van de Europa League, maar daar koop je in het voetbal weinig tot helemaal niets voor. FC Twente speelde gelijk tegen Manchester United, Fenerbahçe en OGC Nice en verloor op eigen veld van Lazio. Daardoor vinden de Tukkers zich momenteel terug op plek 27 en die betekent na acht wedstrijden ‘gewoon’ uitschakeling. De formatie van coach Joseph Oosting moet dus nog flink aan de bak, maar gezien het resterende programma moet een plek bij de eerste 24 ploegen er toch in kunnen zitten.

Resterend programma FC Twente:

Donderdag 28 november, 21.00 uur: FC Twente - Union SG

Donderdag 12 december, 18.45 uur: Olympiakos - FC Twente

Donderdag 23 januari, 18.45 uur: Malmö - FC Twente

Donderdag 30 januari, 21.00 uur: FC Twente - Besiktas

