Onverwachte goudhaantjes helpen AZ voorbij Fenerbahçe en Dusan Tadic

AZ heeft donderdagavond afgerekend met Fenerbahçe en boekt daardoor de tweede overwinning in de competitiefase van de Europa League. Drie onverwachte namen bezorgden de Alkmaarders uiteindelijk de overwinning op de ploeg van onder meer Dusan Tadic.

AZ kon een overwinning in de Europa League wel gebruiken tegen Fenerbahce vanavond. De Alkmaarders wonnen hun eerste wedstrijd, maar gingen vervolgens tegen Athletic Bilbao en Tottenham Hotspur onderuit. De tegenstander van vanavond was het Fenerbahce van José Mourinho die vanwege een schorsing niet op de bank mocht zitten. Mourinho liet zich deze week zeer kritisch uit over de Turkse competitie. De Portugese oefenmeester zei dat buiten Turkije niemand naar de Turkse Süper Lig kijkt en dat de competitie achterloopt op andere Europese competities zoals onder andere de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Turken praten massaal over Tadic na ongelooflijk slechte penalty bij AZ – Fenerbahçe

Bij AZ zit de ziekenboeg overvol en dus begon de ploeg van Maarten Martens met een gehavende basisopstelling. Ondanks dat begon AZ sterk aan de eerste helft. Het veldspel zag er goed uit, maar in de eindfase ontbrak het aan nauwkeurigheid en daadkracht waardoor kansen uitblijven. Toch waren de grootste kansen voor Fenerbahce. Edin Dzeko kreeg twee enorme kansen oog in oog met Rome-Jayden Owusu-Oduro. De normaal gesproken zo geslepen topspits stuitte echter beide keren op de AZ-goalie en wist niet tot scoren te komen. Hierdoor mocht AZ van geluk spreken dat de brilstand bij de rust nog op het scorebord stond.

Spektakel in de tweede helft

Na een uur spelen begon het spektakel in Alkmaar. Sven Mijnans zette een uitstekende aanval op over de rechterflank waarna Troy Parrott de bal met gevoel bij de tweede neerlegde. Daar stond de net ingevallen Ro-Zangelo Daal om de bal langs de doelman in het doel te prikken. Fenerbahce leek vliegensvlug op gelijke hoogte te komen toen Mees de Wit een overtreding maakte op Dzeko in het strafschopgebied. Youssef En Nesyri ging achter de bal staan, maar schoot de strafschop onthutsend zwak in. Een slap rollertje door het midden van de goal kon worden gepakt door Owusu-Oduro. Via Kees Smit kreeg AZ een grote kans om de marge te verdubbelen. Hij stiftte de bal, het publiek hield zijn adem in, maar de bal ging net over het doel heen. In de aanval van Fenerbahce die daarop volgde waren de rollen even omgedraaid. Owusu-Oduro ging in de fout door niet in te grijpen bij een voorzet waarna En Nesyri van dichtbij de gelijkmaker binnen kon tikken. AZ ging niet bij de pakken neerzitten en kwam al snel met een antwoord. Smit zorgde voor het absolute hoogtepunt van de avond en zette daarmee AZ opnieuw op voorsprong. Na een fraaie combinatie met Mijnans zette hij met één simpele voetbeweging de gehele Turkse verdediging op het verkeerde been. Vervolgens was de afronding van Smit ditmaal wel zuiver en schoot hij de bal langs Dominik Livakovic in het net. AZ bekroonde een uitstekende tweede helft ook nog eens met een derde treffer vlak voor tijd. Smit had een slim steekballetje in huis op Denso Kasius die Livakovic omspeelde en met enig fortuin wist te scoren waardoor het duel beslist was.

LEES OOK: Mourinho verstoort commentator Arman Avsaroglu tijdens AZ - Fenerbahçe

AZ boekt hiermee een broodnodige zege in de Europa League en komt nu op zes punten uit vier wedstrijden. Daarmee zit het voorlopig bij de eerste 24, een plek die recht geeft op een vervolg in de Europa League. AZ speelt komende zondag tegen Willem II. De volgende Europese wedstrijd is opnieuw tegen een Turkse tegenstander, de Alkmaarders gaan op bezoek bij Galatasaray.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.