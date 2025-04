Motta doet twee weken na Juventus-ontslag boekje open over tegenvallende Koopmeiners

Thiago Motta geeft twee weken na zijn ontslag als trainer van Juventus een uitgebreid interview aan de krant Corriere della Sera, waarin hij onder meer ingaat op de prestaties van . De Nederlandse middenvelder kwam afgelopen zomer voor een enorm bedrag over van Atalanta Bergamo, maar heeft de hoge verwachtingen vooralsnog niet waar weten te maken.

Juventus telde bijna 55 miljoen euro neer om Koopmeiners over te nemen van de competitiegenoot, maar de oud-speler van AZ is voor De Oude Dame nog niet zo doorslaggevend als hij bij zijn vorige clubs was. Volgens Motta, die eind maart het veld moest ruimen, speelt het prijskaartje van Koopmeiners daarbij een belangrijke rol. "Naar mijn mening is Koop direct overladen met teveel verwachtingen", stelt de ontslagen coach. "De hoge kosten van zijn komst wogen zwaar. In dit soort situaties gaan de verwachtingen omhoog, dat heeft meer effect op de speler dan je zou denken. Maar ik weet zeker dat hij het beter en beter gaat doen", aldus Motta.

"Hij is een speler van hoog niveau, die het vorig jaar altijd goed deed bij zowel Atalanta als de nationale ploeg", vervolgt Motta. "Ik ben er van overtuigd dat, als hij de balans weet te vinden en de verwachtingen wat normaler worden, hij weer zijn gebruikelijke niveau kan halen. Hij moet zich aanpassen aan zijn rol in de kleedkamer en op het veld, maar hij zal zich altijd verbeteren want hij is een hele goede speler. Hij is ook een goede jongen, die echt heel hard werkt. Ik ben er zeker van dat hij dit team veel gaat geven", klinkt het lovend.

Motta onthult even later dat Koopmeiners een van de spelers was die na zijn ontslag nog contact met hem heeft opgenomen: "Veel spelers, niet alleen Koop, hebben me geschreven, zelfs degenen waar ik misschien wat strenger voor ben geweest." Dat de spelers niet publiekelijk hun steun voor hem uitspraken op social media, steekt de ontslagen trainer echter niet. "Nee, ik probeer altijd consistent te zijn in hoe ik overkom. Als ik een speler zie die toegewijd is en het team wil helpen, dan zal ik hem altijd verdedigen. En daar hoef ik niets voor terug, zelfs geen berichtjes op social media."

