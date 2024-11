Mourinho verstoort commentator Arman Avsaroglu tijdens AZ - Fenerbahçe

Een opvallend moment in de 32e minuut van de wedstrijd tussen AZ en Fenerbahçe: de geschorste José Mourinho bekijkt het duel vanaf de perstribune en trekt plotseling de aandacht van de aanwezige cameramannen. NOS-commentator Arman Avsaroglu moest tijdelijk plaatsmaken voor de Portugese oefenmeester.

Mourinho zit donderdagavond dus niet als trainer langs de lijn van Fenerbahçe. De temperamentvolle coach was na afloop van het gelijkspel tegen Manchester United woest op scheidsrechter Turpin. Hij was ziedend nadat zijn ploeg geen strafschop kreeg en ging flink tekeer tegen de Franse arbiter, die hem uiteindelijk een rode kaart gaf.

Tijdens het duel tegen AZ, de tegenstander van Fenerbahçe in de Europa League, bekijkt Mourinho het spel dus vanaf de perstribune. Avsaroglu, die één plekje naast de coach zit, moest uitwijken toen Mourinho in de 32e minuut onverwacht de tribune verliet. “Hij heeft er een halfuurtje op zitten en moet door een smal gangetje langs de verslaggevers. Gaat hij contact zoeken met de bank? Moet hij dringend naar het toilet, of is het tijd voor een kop koffie?” becommentarieert Richard van Iterson het moment.

In de rust kwam de actie van Mourinho ook aan bod. “Was het nou hoge nood? Avsaroglu moet even weg… het snoertje zit nog in de weg, maar Arman vindt het prachtig om naast Mourinho te zitten,” merkt Bas van Veenendaal op.

