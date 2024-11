Tadic spreekt Ajax plots aan, fans reageren veelzeggend

heeft zich woensdagavond, op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen AZ en Fenerbahçe, uitgelaten over de situatie bij Ajax. De aanvoerder is blij om te zien dat de Amsterdammers de weg naar boven hebben ingezet en doet direct een bekende uitspraak.

De winstpartijen van Ajax op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) bleven niet onopgemerkt bij Tadic. Logischerwijs krijgt de 35-jarige aanvaller van Fenerbahçe vragen over zijn oude club naar zich toegeslingerd. “Het was mooi dat Ajax de twee grootste rivalen versloeg in één week. Ze doen het fantastisch onder de nieuwe trainer. Er is een nieuwe energie en ik ben blij om dat te zien”, begint de Serviër.

'Pak schaal'

Tadic gooit er vervolgens een klassieker in: “Ik hoop dat ze kunnen ‘Pak schaal’”, besluit de voormalig aanvoerder van Ajax. De uitspraak ‘pak schaal’ werd regelmatig gebruikt door Tadic in zijn periode bij Ajax. De quote werd extreem populair in Amsterdam en doet veel fans nog altijd herinneren aan de Servische aanvoerder. Er werd zelfs een veelbeluisterde podcast, namelijk de Pak Schaal Podcast, naar Tadic vernoemd.

Ajax-fans smullen nog altijd van Tadic

ESPN deelt de beelden van de persconferentie en ziet veel reacties binnenkomen van Ajax-fans. Supporters van de Amsterdamse club smullen nog altijd van Tadic. “Grootste Ajax-icoon van deze eeuw! Hopelijk komt hij snel terug”, schrijft de een. Termen als ‘held’ en ‘legende’ klinken eveneens in de commentsectie.