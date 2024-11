Na Ajax - Maccabi Tel Aviv gaat het over slechts één speler

Ajax boekte donderdagavond een even overtuigende als eenvoudige overwinning op Maccabi Tel Aviv: 5-0. was bij drie van de vijf doelpunten direct betrokken. De Amsterdammer verzorgde de assists voor de eerste twee treffers en schoot zelf met veel overtuiging de vierde in het dak van het doel. Zijn eerste doelpunt sinds 29 augustus. Binnenlandse media richten hun aandacht dan ook vooral op de spits van Ajax en het Nederlands elftal.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Na een moeizame start kreeg hij de smaak te pakken en begon hij er in de Eredivisie lustig op los te scoren. Hoe anders is dat dit seizoen. Aan kansen geen gebrek, maar Brobbey wacht in de nationale competitie nog altijd op zijn eerste doelpunt. Tot donderdagavond was hij enkel trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus. In de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv, de vierde alweer in de competitiefase van de Europa League, kwam daar dan eindelijk verandering in.

Het leek voor Brobbey in eerste instantie weer zo’n avond te worden waarop het niet wilde lukken. Hij was met twee assists weliswaar belangrijk voor zijn ploeg, maar opnieuw waren enkele grote kansen niet aan hem besteed. “Alsof hij wilde laten zien dat voetballen voor een spits meer is dan doelpunten maken, zo profileerde Brobbey zich donderdag tegen Maccabi Tel Aviv eerst als aangever. Als toegift scoorde hij zelf”, zo zag Willem Vissers van de Volkskrant het uiteindelijk toch nog gebeuren voor Brobbey. “Brobbey, Brobbey, zong de Johan Cruijff ArenA steeds massaler na een uur van Ajax - Maccabi Tel Aviv in de Europa League, toen Ajax na een knulligheid van doelman Mishpati een indirecte vrije trap mocht nemen in het strafschopgebied. Brobbey stationeerde zichzelf. Bertrand Traoré en Kenneth Taylor gaven aan. Brobbey zou al zijn gevoel, al zijn kracht, frustratie en wil in dit schot van tien meter leggen.”

Brobbey ‘beëindigt vloek’

En dat gebeurde: Brobbey schoot verwoestend raak. “Ach, wat was hij blij en opgelucht, de spits die zoveel goed doet, behalve scoren. Hij balde zijn vuisten, schreeuwde en vouwde de handen in het stadion, dat een warme douche van loftuitingen op hem liet neerdalen. Hij is populair om zijn werklust, kracht en snelheid, om zijn vermogen te ontwapenen. Tot zijn doelpunt had hij al de beslissende voorzet gegeven bij twee eerdere goals”, zo schrijft Vissers. Zijn collega Johan Inan, Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad, zag de ploeg van trainer Francesco Farioli indruk maken en vijf keer scoren. “De één was nog mooier dan de andere. De tweede om door een ringetje te halen, maar de vierde, van de voet van Brobbey, als meest bevredigende voor de spelers en de uitgelaten supporters”, zo leest het.

Inan spreekt zelfs van het ‘beëindigen van een vloek’. “Het publiek ontploft. Net als de spits. Brobbey brult het uit. Teamgenoten bespringen hun worstelende teamgenoot, die voor rust alweer drie opgelegde kansen om zeep hielp. Hij werd er wanhopig van. Wel was Brobbey van grote waarde als aanspeelpunt. Eerst door sterk weg te draaien en Bertrand Traoré een niet te missen kans te gunnen en bij de 2-0 door vlotjes te combineren met Fitz-Jim en Taylor. Maar de leegte van de goal bleef, sinds 29 augustus. Tot de zestigste minuut dus.”

Volgens Mike Verweij was het duidelijk dat Brobbey ‘snakte’ naar doelpunten. “Dat maakte hij de afgelopen wedstrijden na weer een verprutste mogelijkheid in woord en gebaar duidelijk”, zo schrijft de clubwatcher op de website van De Telegraaf. Brobbey ontving na de gewonnen topper tegen PSV al complimenten van zijn trainer, die hem op de dag van het duel met Maccabi Tel Aviv zou hebben geappt dat hij een doelpunt ging maken. “Spitsen leven van doelpunten en zijn chagrijnig als zij niet scoren. In het geval van Brobbey tegen Maccabi Tel Aviv was dat lange tijd onterecht, want óók voor zijn kanonskogel in de 61e minuut had hij alle reden om zijn mooiste glimlach op te zetten”, zo doelt Verweij op de assists van Brobbey.

