Brian Brobbey maakt eerste doelpunt van het seizoen na uniek moment: ‘Dit zie je zelden!’

Een opmerkelijk moment donderdagavond in de tweede helft van Ajax - Maccabi Tel Aviv. Ajax mocht na een uur spelen namelijk een indirecte vrije trap nemen vanbinnen het strafschopgebied en wist daar zelfs uit te scoren via .

Scheidsrechter Ondrej Berka verraste een kwartier na rust vriend en vijand, door een indirecte vrije trap in het strafschopgebied toe te kennen aan Ajax. Aanleiding was een foutieve uittrap van doelman Roi Mishpati van Maccabi Tel Aviv, die de bal tegen zijn eigen standbeen schoot en de bal daardoor tweemaal raakte bij een uittrap.

Het moment verraste commentator Vincent Schildkamp bij Ziggo Sport. “Ajax krijgt een indirecte vrije trap in het zestienmetergebied. Dit zie je zelden! De bal wordt twee keer door één speler geraakt: dat mag nu eenmaal niet. Het is te knullig voor woorden. Die pietlut (Mishpati, red.) is wel scherp in deze situatie. Er is geen scheidsrechter die dit ziet of hoog op de agenda heeft staan, maar deze boekhouder uit Praag wel.”

Brobbey wist vervolgens wel raad met het buitenkansje: na een tikje opzij van Bertrand Traoré en het stilleggen van de bal door Kenneth Taylor, schoot de spits verwoestend raak. Het betekende voor Brobbey pas zijn eerste doelpunt in vijftien wedstrijden voor Ajax dit seizoen.

