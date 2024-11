Zeer frustrerende avond voor Feyenoord, dat pijnlijke nederlaag lijdt tegen RB Salzburg

Feyenoord heeft woensdagavond verloren van Red Bull Salzburg. In De Kuip was een zwak Feyenoord machteloos tegen het met veel blessures kampende team van Pepijn Lijnders: 1-3. Timon Wellenreuther leidde met een grote fout de eerste tegentreffer in de blessuretijd van de eerste helft. Anis Hadj Moussa maakte de aansluitingstreffer voor Feyenoord. Chris-Kévin Nadje kreeg een kwartier voor tijd een zeer discutabele rode kaart na ingrijpen van de VAR.

Feyenoord moest het doen zonder de net als eerste keeper terug gekeerde Justin Bijlow, die met een blessure kampte. Hij werd vervangen door de afgelopen zaterdag gepasseerde Wellenreuther. Jordan Lotomba verving Givairo Read, die door Feyenoord niet werd ingeschreven voor de Champions League. Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki werden door Brain Priske naar de bank verwezen. Zij werden vervangen door Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop, die verrassend als rechtsbuiten opgesteld werd. Dit omdat Ibrahim Osman in de spits wegens een blessure van Julián Carranza. Het nog puntloze Salzburg moest ook flink puzzelen. Er ontbraken maar liefst elf potentiële basisspelers. Wel aanwezig was keeper Janis Blaswich, die in het verleden vier jaar voor Heracles Almelo speelde.

In de eerste helft lukte het Feyenoord geen moment om in de wedstrijd te komen. Salzburg zette hoog druk en daar wist Feyenoord geen raad mee. Het kwam nauwelijks tot fatsoenlijke aanvallen en al helemaal niet tot kansen. Op slag van rust kreeg Salzburg wel een kans, de eerste van de wedstrijd, waarna het ook meteen raak was. Wellenreuther wilde het spel snel hervatten en rolde de bal uit richting Igor Paixião. De Braziliaan had daar echter helemaal niet op gerekend waardoor Salzburg de bal oppikte. Oscar Gloukh zette de bal voor en Karim Konaté kon de bal van dichtbij inkoppen: 0-1.

In de rust greep Priske in door Osman en Lotomba te wisselen voor Anis Hadj Moussa en Nadje. Die wissels sorteerden weinig effect, Feyenoord bleef moeizaam opereren. In de 58e minuut verdubbelde Salzburg de voorsprong zelfs. Hugo Bueno liep na een corner onder de bal door waardoor Konaté uit de draai kon schieten: 0-2. Daarna liep Feyenoord tegen een Oostenrijkse muur op. Salburg hield de ruimtes klein en jaagde Feyenoord als het even kon op. De Rotterdammers konden daar, buiten wat kopballen van Trauner die allemaal over gingen, weinig tegenover zetten. De missie werd helemaal lastig toen Nadje op advies van de VAR een rode kaart kreeg. De Ivoriaan speelde een tegenstander door de benen en zette toen zijn voet neer zoals iedere speler dat zou doen. Daar was echter de enkel van een tegenstander, waarna de VAR de scheidsrechter naar het scherm riep. De scheidsrechter oordeelde dat het zwaar genoeg was voor een rode kaart en stuurde Nadje weg.

Vlak daarna maakte Hadj Moussa de aansluitingstreffer. De Marokkaan speelde in een zeer kleine ruimte twee tegenstanders uit en schoot de bal uit de lucht in de verre hoek: 1-2. Net toen De Kuip zich op maakte voor een slotoffensief riep de VAR de scheidsrechter nog een keer na het scherm wegens een vermeende overtreding van Dávid Hancko. De penalty werd gemist door Konaté, maar 30 seconden later was het alsnog raak voor Salzburg. Invaller Daouda Guindo controleerde de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot prachtig raak in de linker kruising: 1-3.

Door de nederlaag staat Feyenoord na vier speelronden op zes punten. De volgende wedstrijd in de Champions League is op 26 november. Dan staat in Manchester de uitwedstrijd tegen Manchester City op het programma, dat gister met 4-1 verloor van Sporting Lissabon. Salzburg pakt de eerste punten en gaat op 26 november op bezoek bij Bayer Leverkusen op jacht naar de tweede overwinning in de competitiefase.

