Wellenreuther blundert, Feyenoord vlak voor rust op achterstand tegen RB Salzburg

Feyenoord is vlak voor rust in het Champions League-duel met Red Bull Salzburg op een 0-1 achterstand gekomen. Doelman , die vanwege de blessure van Justin Bijlow terugkeert onder de lat, leidde de treffer van in met knullig balverlies.

Wellenreuther begon het seizoen als eerste keeper van Feyenoord, maar werd na de thuisnederlaag tegen Ajax (0-2) gepasseerd door trainer Brian Priske. Met Bijlow onder de lat werd AZ vervolgens met 3-2 verslagen, maar de Nederlander raakte in dat duel licht geblesseerd en moet tegen Red Bull dus weer verstek laten gaan.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg

Vlak voor rust leidde Wellenreuther de openingstreffer van de bezoekers in. De doelman wilde uitrollen op vleugelspeler Igor Paixão, die echter juist bij de bal wegliep. Red Bull profiteerde optimaal van het knullige balverlies: uit de daaropvolgende aanval kwam de bal uit een voorzet op het hoofd van Konaté terecht, die Wellenreuther bij de tweede paal klopte: 0-1.

Timon Wellenreuter.. 😳

Een dramatische hervatting van de goalie leidt net voor rust de voorsprong van Salzburg in 🧨#ZiggoSport #UCL #FEYRBS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2024

