Feyenoord-fans merken enorm verschil rond Klassieker: 'Schril contrast met vorig jaar'

Waar Feyenoord sportief niet al te positief terug zal kijken op de met 0-2 verloren Klassieker tegen Ajax van woensdagavond, komt 1908.nl met een positieve noot. "Menselijkheid keert terug rond De Kuip", kopt de site, die dat toeschrijft aan het vertrek van Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam en een nieuwe aanpak van zijn opvolger, Carola Schouten.

Aboutaleb maakte vanaf 2004 razendsnel carrière in de politiek. De PvdA-bestuurder was achtereenvolgens wethouder van Amsterdam (2004-2007) en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007-2008) in het kabinet Balkenende IV, alvorens hij in 2008 de opvolger van Ivo Opstelten als burgemeester van Rotterdam werd. Aboutaleb zou de functie tot begin deze maand bekleden, alvorens hij het stokje overdroeg aan ChristenUnie-politica (en tevens oud-minister en -vicepremier) Schouten.

Bij de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax - en andersom - zijn al sinds 2009 geen uitsupporters meer welkom. Desondanks werd rond confrontaties tussen beide clubs telkens een enorme politiemacht opgetrommeld om alles in goede banen te leiden. Zo somt 1908 op dat Aboutaleb vorig jaar 'een metershoog hek liet optrekken' zodat beide spelersbussen buiten het oog van de fans aan konden komen bij De Kuip. Dat was dit jaar wel anders: de Feyenoord-bus werd 'door een haag van enthousiaste supporters' binnengehaald, vanachter een 'lage afrastering'. Zelfs de spelersbus van Ajax kon 'ongehinderd en op een normale manier arriveren bij De Kuip', tekent de site op.

"Deze aanpak staat in schril contrast met die van vorig jaar", stelt 1908 dan ook vast. Daarbij viel het ook op dat Mobiele Eenheid vorig jaar nog 'met getrokken wapenstokken' en 'meerdere rijdende unites met waterkanonnen' prominent aanwezig was, maar deze keer verdekt stond opgesteld. "Waar Aboutaleb tijdens zijn ambtstermijn nadrukkelijk koos voor het wantrouwen van alle supporters door bewegingsruimte in te perken en repressiemaatregelen steeds verder uit te breiden, kiest Schouten voor een meer menselijke aanpak. Voor haar allereerste Klassieker is zij met vlag en wimpel geslaagd", krijgt de nieuwe burgemeester de complimenten.

