Priske gebaart druk naar Farioli na uiterst merkwaardige actie van Chuba Akpom

Een merkwaardige actie van heeft vlak voor rust voor een flink opstootje gezorgd in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De Amsterdammers wilden na een blessurebehandeling de bal teruggeven aan de tegenstander, maar de Engelsman had dat blijkbaar als enige niet begrepen. In de nasleep kwam het ook tot een korte confrontatie tussen beide trainers, Brian Priske en Francesco Farioli.

Ajax nam al vroeg een voorsprong via Kenneth Taylor en zat na 25 minuten helemaal op rozen toen Timon Wellenreuther een hoekschop losliet en Jorrel Hato zo in staat stelde de 0-2 binnen te schieten. Tot overmaat van ramp voor Feyenoord-trainer Brian Priske viel spits Ayase Ueda vlak voor rust óók nog eens uit. De Japanner, die afgelopen weekend ontbrak in het uitduel bij FC Utrecht (0-2), moest zich na een botsing met tegenstander Josip Sutalo laten aflossen door Julián Carranza.

Na de wissel wilde Ajax de bal met een inworp teruggeven aan Feyenoord. Dat probeerde Devyne Rensch althans, maar voordat Feyenoord=verdediger Dávid Hancko de bal in ontvangst kon nemen, nam Akpom hem in bezit en leek de Engelsman gewoon verder te willen gaan met aanvallen. Akpom speelde vervolgens terug op Davy Klaassen, die het spel wél stil leek te willen leggen. Hugo Bueno was echter zó boos op Akpom dat hij de Engelsman nog een stevige beuk verkocht, waarna de vlam even helemaal in de pan sloeg in De Kuip.

Langs de zijlijn lieten ook beide trainers, Brian Priske en Francesco Farioli, zich niet onbetuigd. De Italiaanse Ajax-trainer drong blijkbaar bij de arbitrage aan op een kaart voor de beuk van Bueno. Zijn Deense Feyenoord-collega was het daar totaal niet mee eens, wat Priske ook duidelijk gebaarde naar de Ajax-bank.

© ESPN

