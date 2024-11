Feyenoord-fans zien veelzeggende ingreep van Priske: ‘Die is echt klaar’

De wissels van Brian Priske in de tweede helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg hebben opnieuw de nodige stof doen opwaaien. De Deen greep in door Gijs Smal en te brengen voor en , bij een 0-2 achterstand. Fans vinden dit een signaal naar .

Volg hier live de ontwikkelingen bij Feyenoord – RB Salzburg!

Kort nadat Karim Konaté de score verdubbelde met zijn tweede treffer voerde Priske de twee wissels door. Hoewel Feyenoord te maken heeft met een flinke ziekenboeg, koos de oefenmeester ervoor om twee verdedigers in de ploeg te brengen. Deze beslissing zorgt voor onbegrip bij de fans.

LEES OOK: Pijnlijk moment Priske: 'Zo fileer je je eigen speler en maak je hem helemaal af'

Diezelfde fans zien echter ook dat de bekritiseerde Zerrouki op de bank blijft zitten. De middenvelder is na zijn komst van FC Twente al vaker verguist door de Feyenoord-fans en lijkt nu te zijn gezakt in de pikorde bij Priske. “Hij is echt klaar”, is de conclusie van enkele supporters van de Rotterdamse voetbalclub.