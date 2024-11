Pijnlijk moment Priske: 'Zo fileer je je eigen speler en maak je hem helemaal af'

Volgens Leon ten Voorde heeft Brian Priske compleet het vertrouwen verloren in , iets wat pijnlijk naar voren kwam in een interview na Feyenoord - AZ (3-2). De Nederlandse Algerijn begon in de basis, maar kon wederom niet overtuigen.

Zerrouki speelde enkele sterke seizoenen bij FC Twente, voordat hij in de zomer van 2023 de overstap maakte naar Feyenoord. Vorig seizoen kwam de middenvelder nog in veel wedstrijden in actie, maar een echte vaste waarde kon hij niet genoemd worden. Ook Priske lijkt niet echt gecharmeerd te zijn van Zerrouki. Dat bleek ook wel uit een interview van afgelopen zaterdag, stelt Ten Voorde tijdens De Ballen Verstand podcast van Tubantia.

"Na afloop werd er in de persconferentie aan Priske gevraagd: Wat vond je van het optreden van Zerrouki? Dat vond ik wel heel erg pijnlijk wat daar toen gebeurde. Toen zei hij dat 'hij zijn best deed'. Dat is niet fijn als een trainer dat zegt. Dan fileer je gewoon je eigen speler en maak je hem eigenlijk helemaal af.”

Op weg naar de uitgang

Ten Voorde lijkt er zeker van te zijn dat Zerrouki binnenkort niet meer bij Feyenoord speelt. "Als de trainer dit over je zegt, weet je wel dat je in principe klaar bent. Dan moet je in de winterstop toch nog eventjes een overstap maken ergens naartoe." Toch is het de vraag of Feyenoord hem zomaar laat gaan. “Die komt ook niet zomaar weg, denk ik. Feyenoord heeft ook nog Europees voetbal. Veel spelers nodig, dat zag je zaterdag wel. Je kunt ook niet iedereen zomaar de deur uit doen.”

Ook de Rotterdamse fans lijken Zerrouki liever kwijt dan rijk te zijn. Toen de middenvelder zaterdag werd gewisseld, klonk er een cynisch applaus door De Kuip. "Je had het gevoel dat vanaf het eerste moment dat het publiek wel een beetje de pik op hem had. Dat heeft wel wat met hem gedaan. Hij werd een beetje een pispaaltje daarvan. Als het mis ging, was het vaak schuld van Zerrouki.”

