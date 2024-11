Pierre van Hooijdonk komt met bijzondere suggestie voor spitspositie bij Feyenoord

Pierre van Hooijdonk vindt dat Feyenoord in de Champions League met als centrumspits moet gaan spelen. Dat vertelt de analist bij Studio Voetbal. De Rotterdammers kunnen momenteel niet over spitsen en beschikken, waardoor momenteel de eerste spits is.

Van Hooijdonk krijgt de vraag hoe Carranza zich verhoudt tot Giménez en Ueda. “Ik denk dat hij, misschien ook wel letterlijk maar ik bedoel het figuurlijk, meer gewicht in de strijd legt als het gaat om het aanspeelpunt zijn. Hij deed echt een aantal hele goede dingen”, aldus Van Hooijdonk, waarna er beelden van Carranza getoond worden. “Hier zie je hem naar de eerste paal komen, daar valt die bal en hij legt hem geweldig weg op Ivanusec die deze bal zeker op doel moet schieten”, vertelt de analist bij de beelden van de kans in de 49ste minuut.

Stekelenburg vraagt of Carranza de Brobbey-rol vervult bij Feyenoord. “Ja. In ieder geval, hij is agressiever dan Giménez en Ueda in die rol”, reageert van Hooijdonk, waarna collega-analist Rafael van der Vaart inhaakt. “Hij scoort net zo weinig.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst haalt vervolgens aan dat de redactie contact heeft gehad met Feyenoord over de blessures van Giménez en Ueda. “Giménez is waarschijnlijk tot de winterstop geblesseerd. Ueda is nog niet duidelijk en daar hoopt Feyenoord na het weekend uitsluitsel over te krijgen.”

Van Ramshorst vraagt vervolgens aan Van Hooijdonk wie hij op zou stellen als alle drie de spitsen beschikbaar zouden zijn. “Dan zou ik gevoelsmatig toch voor Giménez gaan”, reageert de analist. “Dit (Carranza, red.) is een jongen die nog wel iets beter kan worden naarmate hij speelt. Speelt natuurlijk heel weinig, het is vooral invallen. Nu kan hij ook een serie neer gaan zetten.”

Van Hooijdonk oppert Osman als spits in de Champions League

Nu Giménez en Ueda in de lappenmand zitten ziet Van Hooijdonk ook nog wel een andere optie voor de spitspositie. “Met name Europees vind ik Osman als centrumspits, en ik weet daar ontbreekt ook nog wel een hoop aan, ook nog wel een optie. Puur om zijn snelheid en zijn fysiek. Uiteindelijk had Priske hem ook nadat Carranza gewisseld werd in de punt gezet. Hij maakt op een spectaculaire manier de 3-1. Dit heeft niks met fysiek en snelheid te maken. Hij werd wel een paar keer weggestoken. Hij schoot hem een keer het stadion bijna uit.”

