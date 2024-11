Feyenoord-aanwinst blijkt missend puzzelstukje: ‘Daar is hij heel belangrijk in’

Met heeft Feyenoord een type spits binnengehaald die de club nog niet in huis had. De Argentijn kwam afgelopen zomer over van Philadelphia Union en krijgt de afgelopen periode regelmatig de kans zich te laten zien. In die wedstrijden laat hij zien veel meer een aanspeelpunt te zijn dan en .

Carranza werd afgelopen zomer door Feyenoord als derde spits achter Giménez en Ueda aangetrokken. Waar de spits het in eerste instantie met enkele korte invalbeurten moet doen, mag hij zich door blessures van de eerste twee keuzes in de punt van de aanval ineens laten zien. De Argentijn was al trefzeker in de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en FC Utrecht en speelde ook tegen AZ (3-2) een prima wedstrijd.

“Ik vond hem echt een hele goede wedstrijd spelen”, stelt Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International. “Hij gaf ook nog de assist bij het doelpunt van Ivanusec. Hij had een hele belangrijke rol in deze wedstrijd, ook in het drukzetten gooit hij veel energie erin.” Feyenoord speelde ook regelmatig een lange bal op Carranza, die hier prima mee overweg kan. “Priske gaf ook aan dat het niet helemaal de bedoeling was. Maar dat heb je wel als een wedstrijd man-tegen-man is over het hele veld.”

Carranza wint veel duels

De statistieken laten ook zien dat Carranza een prima wedstrijd speelde voor Feyenoord. Zo won hij negen keer een duel en heeft hij geen enkel luchtduel verloren. “Dat was wat Carranza deze wedstrijd heel goed deed. Waar Ueda een paar dagen geleden al zijn duels verloor van Sutalo, won Carranza er juist best veel. Hij was vaak in staat om een aanspeelpunt te zijn, waar andere spelers omheen kunnen spelen.” Naast zijn rol als aanspeelpunt was Carranza belangrijk met de assist op de 2-1 van Ivanusec, terwijl hij ook de bal goed doorkopte richting Paixão bij de actie waar de gelijkmaker uit voortkwam.

Afgelopen seizoen kwam het ook al eens voor dat zowel Giménez als Ueda absent waren. “Dan moet je noodgrepen uithalen, maar nu heb je een echte spits, en je kunt wel zeggen dat de keuze om dat te doen hier geloond heeft”, stelt Zwart. “Met Carranza heb je een spits die zijn duels kan winnen.”

Julián Carranza tegen AZ

🥇Duels gewonnen (9)

🥇Luchtduels gewonnen (5, 100%)

🥇Vrije trappen veroverd (3)



Aan de bal niet altijd even verfijnd, maar een targetman kon Feyenoord tegen AZ goed gebruikenhttps://t.co/pHJmyn4Pyi#feyaz — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) November 3, 2024

