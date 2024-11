Kraay junior constateert probleem bij Feyenoord: ‘Hancko wordt onzekerder als hij speelt’

Als Feyenoord speelt met , heeft dat een negatief effect op het vertrouwen van , zo stelt Hans Kraay junior. Volgens de analist speelt de Slowaak veel liever samen met .

Beelen maakte afgelopen seizoen indruk bij Feyenoord als vervanger van de geblesseerde Trauner, maar weet deze lijn dit seizoen nog niet echt door te trekken. De mandekker ging op bezoek bij NEC (1-1) gruwelijk in de fout bij de tegentreffer, terwijl hij ook zaterdagavond tegen AZ (3-2) een doelpunt inleidde met een slippertje.

“Vorig seizoen heeft hij het goed gedaan, maar dit seizoen is het echt onder de maat”, stelt Kraay in Goedemorgen Eredivisie. “Trauner is op dit moment vele malen beter dan hij. Trauner is beter aan de bal, Trauner is beter zonder bal…” Volgens de analist heeft de Oostenrijker ook nog een positief effect op Hancko. “Ik heb de indruk dan Hancko nu onzekerder wordt, want die ging ook helemaal in de fout bij de 3-2.”

Volgens presentatrice Fresia Cousiño Arias heeft Hancko ook al eens gezegd dat hij liever met Trauner speelt. “Ik snap Hancko wel”, geeft Kraay vervolgens aan. “Als je rust naast je hebt, aan de bal en zonder bal, dat scheelt wel even.” De voormalig voetballer benadrukt nog wel dat hij Beelen afgelopen seizoen onder Arne Slot wel goed vond spelen.

Been komt op voor Beelen

Mario Been zegt dat hij het hier niet mee eens is en dat Beelen buiten twee inschattingsfouten ook dit seizoen prima speelt. “Maar hij is gewoon ‘maar’ de stand-in van Trauner”, geeft de oud-trainer aan. “Maar we kunnen niet zeggen dat Feyenoord dit verkeerd heeft gezien, want ik vind het een uitstekende centrale verdediger.”

