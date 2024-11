Thomas Beelen valt, opnieuw, door de mand bij Feyenoord met amateuristisch verdedigen

Feyenoord is zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen AZ op slag van rust op achterstand gekomen. Troy Parrott opende de score nadat , niet voor het eerst dit seizoen, stond te stuntelen.

Beelen ging in de 43ste minuut van de wedstrijd in de fout na een lange pass van Maxim Dekker. De centrumverdediger van Feyenoord leek de bal eenvoudig op te kunnen ruimen, maar verslikte zich in David Møller Wolfe. Die zette vervolgens Parrott aan het werk, waarna de spits eenvoudig kon scoren.

Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat Beelen opzichtig in de fout ging. Op 28 september overkwam hem iets vergelijkbaars in de uitwedstrijd tegen NEC, toen hij zich na een lange bal in zijn rug liet verrassen door Sontje Hansen.