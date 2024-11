Bijlow blikt terug op ‘moeilijke maanden’ als reserve: ‘In mijn hoofd altijd nummer één geweest’

heeft de afgelopen maanden altijd vertrouwen gehad dat hij terug zou keren onder de lat bij Feyenoord. De doelman mocht zaterdagavond voor het eerst sinds 19 mei weer op het veld staan, toen Feyenoord het in eigen huis opnam tegen AZ.

Voor Bijlow was zijn terugkeer onder de lat een mooie. De doelman was de afgelopen jaren steevast eerste keuze in de goal bij Feyenoord, maar werd door Brian Priske aan het begin van dit seizoen gepasseerd. Nadat zijn vervanger Timon Wellenreuther er niet altijd even goed uitzag, ging de Duitser woensdag tegen Ajax (0-2) twee keer de mist in bij een tegendoelpunt. Dat bleek uiteindelijk de druppel te zijn voor Priske, die Bijlow weer een basisplaats gaf tegen AZ.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Hoewel Bijlow blij is dat hij terug mocht keren in de basis, sprong hij geen gat in de lucht door de nederlaag tegen Ajax. “We hadden verloren, dus dat is nooit leuk”, legt de doelman uit bij ESPN. “Een dag voor de wedstrijd hoorde ik dat ik mocht beginnen, dat is natuurlijk supermooi. Dan ga ik mezelf voorbereiden en laat je het op jezelf afkomen.”

LEES OOK: Perez stomverbaasd na Feyenoord – AZ: ‘Als ik dat tegen mijn kinderen zeg…’

De afgelopen maanden zat Bijlow enkel op de bank. “Dat was niet makkelijk. Er is heel veel gebeurd”, stelt de sluitpost. “Het liefst ga je voetballen, maar in mijn hoofd was ik altijd nummer één. Zo heb ik het ook benaderd.” Door keihard te werken heeft Bijlow zich naar eigen zeggen teruggeknokt in de basis. “Ik ben blij dat ik weer mag.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans merken enorm verschil rond Klassieker: 'Schril contrast met vorig jaar'

Voor de supporters van Feyenoord maakt het vertrek van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een wereld van verschil.