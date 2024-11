Perez stomverbaasd na Feyenoord – AZ: ‘Als ik dat tegen mijn kinderen zeg…’

AZ wist zaterdagavond weer niet te winnen. Door een 3-2 nederlaag op bezoek bij Feyenoord zijn de Alkmaarders inmiddels al zeven duels in alle competities zonder zege. Na afloop van het duel gaf aan wel trots te zijn op zijn ploeg, wat volgens Kenneth Perez echt niet kan.

Na een nieuwe nederlaag voor AZ verschijnt Mijnans voor de camera van ESPN. “Ik denk dat we enorm hard gestreden hebben met elkaar”, stelt de middenvelder. “We hadden een heel goed plan in de eerste helft, waarbij we ze goed onder druk konden zetten. Daardoor twijfelden ze soms enorm.” De linkspoot zag dat zijn ploeg veel duels won op het middenveld. “Maar daarna waren we de bal vaak iets te snel kwijt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

“De spaarzame momenten dat je doorkomt, moet je verzilveren”, gaat Mijnans verder. “Je weet dat je in De Kuip niet enorm veel kansen gaat krijgen, dus dan moet je daar gebruik van maken.” Hoewel AZ al zeven wedstrijden niet heeft gewonnen, is de middenvelder blij met wat zijn ploeg heeft laten zien in Rotterdam. “Ik denk dat er vandaag echt een elftal stond, en we keihard gewerkt hebben. Dat was anders dan de weken hiervoor. Ik ben trots op het team. Maar de details moeten beter, want daardoor verlies je deze wedstrijd.”

LEES OOK: Loting tweede ronde KNVB Beker: Ajax loot thuis, Feyenoord naar Maastricht

Perez begrijpt niks van Mijnans

In De Eretribune reageert Perez direct na het interview met verbazing. “Ik vind altijd dat ‘trots’…”, begint hij. “Je bent maar trots op alles. Het woord ‘trots vind ik best wel… Als ik trots ben op mijn kinderen, hebben ze echt iets… Wat zit er dan nog boven trots? Je hebt net zeven wedstrijden op rij niet gewonnen, waarvan vijf keer in de Eredivisie. Dan heb je wel hard gewerkt, maar dat is toch niet iets om trots op te zijn? Dat is het minimale”, klinkt het oordeel van de analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.