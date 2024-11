Loting tweede ronde KNVB Beker: Ajax loot thuis, Feyenoord naar Maastricht

De loting van de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker is vrijdagmiddag live in het ESPN-programma De Voetbalkantine verricht. Ajax ontvangt in eigen huis Telstar, terwijl bekerwinnaar Feyenoord op bezoek gaat bij MVV Maastricht. Landskampioen PSV staat een thuiswedstrijd te wachten tegen de Koninklijke HFC.

Afgelopen week stond de eerste ronde van de KNVB Beker op het programma. Daarin waren er enkele daverende verrassingen. NAC Breda ging dinsdagavond met 2-1 onderuit tegen Tweede Divisie-club Barendrecht, terwijl Almere City diezelfde avond getrakteerd werd op een keiharde 3-0 nederlaag op bezoek bij Quick Boys, de nummer twee van de van de Tweede Divisie. Keuken Kampioen Divisie-ploeg Roda JC leed op bezoek bij Rijnsburgse Boys een 3-1 nederlaag.

Ook sc Heerenveen en Willem II stonden op het randje van de uitschakeling. Na een 2-1 achterstand wist de ploeg van Robin van Persie dinsdagavond de boel om te draaien in een 2-3 overwinning. Woensdagavond kropen de Tilburgers door het oog van de naald na een 2-0 achterstand tegen SC Genemuiden, de nummer zestien van de Derde Divisie. Vlak voor tijd kwamen de bezoekers op 2-2, waarna Willem II in de verlenging aan het langste eind trok: 2-3.

Er gingen in totaal 32 clubs in de koker: tien amateurverenigingen en 22 profclubs. De zes Eredivisieclubs die zich afgelopen seizoen plaatsten voor Europees voetbal (PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles) waren allen vrijgesteld voor de eerste ronde, maar stromen in de tweede ronde in.

De wedstrijden in de tweede ronde zullen worden afgewerkt op dinsdag 17 december, woensdag 18 december en donderdag 19 december 2024. Het precieze speelschema zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Volledige loting tweede ronde KNVB Beker

Noordwijk - Willem II

Katwijk - FC Twente

Ajax - Telstar

ASWH - sc Heerenveen

FC Eindhoven - Excelsior

Eemdijk - BVV Barendrecht

RKC Waalwijk - SC Cambuur

De Graafschap - Sparta Nijkerk

Quick Boys - Fortuna Sittard

Heracles - NEC

Rijnsburgse Boys - FC Volendam

PSV - Koninklijke HFC

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

MVV Maastricht - Feyenoord

AFC - FC Utrecht

AZ - FC Groningen

