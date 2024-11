Moeder van Nick Olij moet het tijdens Hercules - Sparta flink ontgelden

De moeder van moet het donderdagavond tijdens het bekerduel tussen Hercules en Sparta Rotterdam ontgelden. Bij een doeltrap voor Hercules in minuut 79 was op ESPN luid en duidelijk hoorbaar dat een toeschouwer riep dat zijn moeder een ‘hoer’ is.

Hercules bezorgt Sparta een lastige avond. De amateurs uit Utrecht knikkerden vorig jaar nog Ajax uit het bekertoernooi en hopen op een nieuw sprookje. Ze openden na een kleine zeventig minuten spelen de score, maar konden niet heel lang genieten van hun voorsprong. Na het doelpunt werden er in de hoek van het Hercules-doel rookbommen op het veld gegooid. Scheidsrechter Sander van der Eijk kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen. Na een onderbreking van een klein kwartier kon er weer gevoetbald worden. Sparta kwam het beste uit de kleedkamer: Arno Verschueren knikte vrijwel meteen na de onderbreking raak voor de 1-1.

Een paar minuten later moest de moeder van Olij het plots ontgelden. Toen Pepijn Vonk, de sluitpost van Hercules, een doeltrap nam, hoorde je op televisie iemand luid en duidelijk schreeuwen dat de moeder van Olij een ‘hoer’ is. Diezelfde toeschouwer richtte zijn pijlen even later ook op de ‘nummer negentien’ van Sparta, Charles-Andreas Brym. Hij kreeg precies hetzelfde te horen als zijn doelman. De teksten zijn ook andere kijkers niet onopgemerkt gebleven. “Blijkbaar is Nick Olij zijn moeder een hoer. Weten we haar beroep ook weer”, zo schrijft iemand cynisch op X. Hij is niet de enige die er wat lacherig op reageert. “Als de moeder van Nick Olij een hoer is, dan heeft ze wel een goeie clubvoorkeur”, zo leest het.

Als de moeder van Nick Olij een hoer is, dan heeft ze wel een goeie clubvoorkeur😎. #herspa #knvbbeker — Piebe Guido van den Berg (@TeamSuomi) October 31, 2024 Blijkbaar is Nick Olij z'n moeder een hoer.

Weten we haar beroep ook weer.#HERSPA — Catenaccio Mestreech (@Treech29) October 31, 2024

