Sensatie in de beker: Hercules scoort tegen Sparta, maar wedstrijd wordt meteen stilgelegd

Hercules is donderdagavond hard op weg naar een nieuwe stunt in de KNVB-beker. De ploeg uit Utrecht, die vorig seizoen Ajax uit het bekertoernooi knikkerde, leidt met nog zo’n twintig minuten te gaan in de reguliere speeltijd met 1-0 tegen Sparta Rotterdam. Na de treffer van Sel Bastmeijer gooiden supporters van Hercules echter rookbommen op het veld, waardoor scheidsrechter Sander van der Eijk zich genoodzaakt zag om het duel tijdelijk stil te leggen.

Hercules maakte in het afgelopen seizoen naam in de KNVB-beker. De ploeg uit Utrecht, die uitkomt op het tweede niveau van het amateurvoetbal, verbaasde vriend en vijand door in de tweede ronde af te rekenen met Ajax. In Stadion Galgenwaard knokten de Amsterdammers zich weliswaar nog wel terug van een 2-0 achterstand, maar in de slotfase trok Hercules de wedstrijd en plaatsing voor de volgende ronde alsnog naar zich toe: 3-2. De amateurs waren een ronde later opnieuw op weg naar een stunt, maar moesten in een krankzinnige wedstrijd uiteindelijk hun meerdere erkennen in SC Cambuur.

Hercules hoopt op een nieuw bekersprookje en dat valt na bijna zeventig minuten voetballen tegen Sparta niet uit te sluiten. De Rotterdammers zijn bezig aan een moeizaam seizoen en kunnen een succesje in de beker dus goed gebruiken, maar maken een povere indruk. Hercules hield in de eerste helft en ook in de eerste 25 minuten na de rust eenvoudig stand en opende na 67 minuten zelfs de score. Topscorer Bastmeijer kreeg de bal voor zijn voeten en haalde vervolgens doeltreffend uit: 1-0. Het thuispubliek reageerde echter iets té enthousiast op het doelpunt. In de hoek van het Hercules-doel belandden rookbommen op het veld, waardoor scheidsrechter Van der Eijk de wedstrijd moest stilleggen.

Na een onderbreking van dik tien minuten kwamen beide elftallen weer het veld op. Sparta heeft nog zeker twintig minuten in de reguliere speeltijd om er in ieder geval een verlenging uit te slepen.

🤯 USV Hercules komt WEER op voorsprong tegen een Eredivisionist! 💥



Gaan ze het opnieuw flikken?! ⚽️😳#herspa — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2024

Update 22.26 uur: Sparta maakt al snel gelijk

Hercules heeft niet lang kunnen genieten van de voorsprong. Na de onderbreking knikte Arno Verschueren op aangeven van Mohamed Nassoh de 1-1 binnen.

