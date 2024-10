El Ahmadi ziet ernstig euvel bij ‘hele goede speler die een hartstikke groot talent was bij Ajax’

Karim El Ahmadi is gecharmeerd van de kwaliteiten van . De oud-voetballer en analist ziet echter ook een ernstig euvel bij de 22-jarige vleugelaanvaller van NEC.

Hansen hielp NEC dinsdagavond met een van richting veranderd schot terug in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle: 1-1. De buitenspeler blesseerde zichzelf echter bij het doelpunt en moest de strijd vervolgens staken.

Na de reguliere speeltijd (2-2 tussenstand) geeft El Ahmadi hoog op over Hansen, die in de zomer 2023 de overstap maakte van Ajax naar NEC. “Ik vind dat echt een hele goede speler. Hij werd in de jeugd van Ajax ook als een hartstikke groot talent bestempeld”, zegt de analist vlak voor het begin van de verlenging. “Hij was in de eerste helft ook de gevaarlijkste man bij NEC. Hij speelde slim in de diepte. Hij is echt een goede speler, mits hij fit is.”

“Maar je hoort veel mensen zeggen dat het fysieke gedeelte bij hem een probleem is”, plaatst El Ahmadi een kanttekening. “Hij moet ervoor gaan zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen en veel minuten blijft maken. Hij is best wel jong. Als je dan steeds zoveel wedstrijden mist, is dat geen goed teken.” Hansen staat dit seizoen in alle competities op elf wedstrijden voor NEC, waarvan vier als basisspeler. Daarin was hij goed voor twee doelpunten.

Bekijk het doelpunt van Hansen op door op de tekst van het bericht hieronder de klikken:

Sontje Hansen maakt gelijk, maar Dylan Vente kopt PEC Zwolle weer op voorsprong 1️⃣-2️⃣ 🔥#necpec — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2024

