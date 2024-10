Grote naam van Eredivisie-club stijgt naar plek acht in Quote 500, met vermogen van 2,8 miljard

Het gaat Marcel Boekhoorn financieel voor de wind. De ondernemer en geldschieter van NEC stijgt dit jaar in de Quote 500 van plaats elf naar plek acht.

Boekhoorn is eigenaar van onder meer Ouwehands Dierenpark en investeerde in 2023 miljoenen in een Amerikaans lithiumbedrijf. Hij is bovendien fervent supporter van NEC en investeerde door de jaren heen al fors in de Nijmeegse club. Boekhoorn staat bij NEC garant voor de jaarlijkse tekorten en zorgde er mede voor dat grote namen zoals Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Oussama Tannane, Bram Nuytinck en Bas Dost de afgelopen jaren naar De Goffert trokken.

NEC kan zich gelukkig prijzen, want Boekhoorn zal voorlopig genoeg vlees op de botten hebben: zijn vermogen wordt in 2024 door Quote geschat op een bedrag van 2,8 miljard euro. Daarmee neemt Boekhoorn nu een achtste plaats in op de prestigieuze lijst van rijkste mensen in Nederland. “De economie gaat goed, mijn bedrijven doen het goed, ik heb geen ellende, dus mijn leven ziet er fantastisch uit”, vertelt Boekhoorn in gesprek met Quote.

“Ook omdat ik het, mede dankzij mijn uitstekende ceo (bij Ramphastos, red.) wat rustiger aan kan doen. Ik heb dit jaar al vier maanden op mijn boot gezeten. Je moet van het leven genieten, want op mijn graf staat straks geen kluis maar een kruis”, vervolgt Boekhoorn. “Of ik verder nog wat te wensen heb? Ja, zoals ieder mens heb ik zo mijn dromen. Zo waren we met NEC dicht bij Europees voetbal. Het is jammer dat we dat niet hebben gehaald.” NEC verloor de finale van de TOTO KNVB Beker vorig seizoen van Feyenoord (1-0) en liep plaatsing voor de groepsfase van de Europa League zo mis.

