Bram Nuytinck (34) meldt zich woedend bij Robin Hensgens (31) en wijst naar Anouar El Azzouzi

Een hoofdrol voor scheidsrechter Robin Hensgens in het bekerduel van dinsdagavond tussen NEC en PEC Zwolle. Na de 0-1 van PEC meldde aanvoerder van NEC zich woedend bij de 31-jarige arbiter.

PEC nam dinsdagavond na zeventien minuten voetballen de leiding in De Goffert. Anouar El Azzouzi ontfutselde Rober González de bal op het middenveld, waarna PEC razendsnel kon counteren. Dylan Mbayo bediende uiteindelijk Jamiro Monteiro in het strafschopgebied, waarna de middenvelder van PEC doeltreffend uithaalde: 0-1.

Na het doelpunt van Monteiro meldde Nuytinck zich meteen bij Hensgens. De ervaren verdediger van NEC, 34 jaar, beklaagde zich bij de scheidsrechter, omdat El Azzouzi voorafgaand aan de treffer duidelijk de rechterhand van González beet hield.

Hensgens wilde echter niets weten van een overtreding. Omdat de videoscheidrechter (VAR) pas vanaf de achtste finales wordt ingezet in de TOTO KNVB Beker, kon Hensgens het duel tussen El Azzouzi en González ook niet meer herbeoordelen, waardoor het doelpunt bleef staan.

Hensgens is een relatief onervaren scheidsrechter. Hij floot pas vijftien wedstrijden in de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Divisie staat de teller al wel op 90 duels.

